Bu Davranışlara Göre Psikolojin Bozulmuş Olabilir!
Bu Davranışlara Göre Psikolojin Bozulmuş Olabilir!
Bu davranışlardan yaptıklarını seç, psikolojin bozulmuş mu öğren!
Haydiiii teste!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır!
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Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Senin psikolojin bozuk değil sadece biraz zor zamanlardan geçiyorsun!
Senin psikolojin bozuk olabilir!
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