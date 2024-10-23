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Bu Davranışlara Göre Psikolojin Bozulmuş Olabilir!

Bu Davranışlara Göre Psikolojin Bozulmuş Olabilir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
23.10.2024 - 15:01

Bu davranışlardan yaptıklarını seç, psikolojin bozulmuş mu öğren!

Haydiiii teste!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır!

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Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

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Senin psikolojin bozuk değil sadece biraz zor zamanlardan geçiyorsun!

Hayatın bazen zorlu dönemlerinden geçtiğini hissediyor olabilirsin, ama unutma ki bu, senin psikolojik durumunun bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Sadece biraz zor zamanlar yaşıyorsun, bu herkesin başına gelebilecek bir durum. Bir anda tüm dünya üzerine yıkılmış gibi hissedebilirsin, sanki tüm umutlarını kaybetmişsin gibi. Ancak bu, senin psikolojik olarak sağlıksız olduğun anlamına gelmez. Bu, sadece hayatın bazen zorlu olabileceğinin ve bazen de bu zorlukların bizi biraz yıpratabileceğinin bir göstergesi. Belki de hayatın sana karşı biraz sert davranıyor, belki de bazı zorluklarla baş etmek zorunda kalıyorsun. Ancak bu durumlar, senin psikolojik durumunun bozuk olduğunu göstermez. Sadece biraz zor zamanlar yaşıyorsun ve bu durumlar seni daha güçlü bir birey yapacak. Unutma, her zorluk bir öğrenme fırsatıdır ve sen de bu zor zamanları aşarak daha güçlü ve daha bilinçli bir birey olacaksın. Hayatın zorlukları karşısında pes etme, çünkü senin psikolojin bozuk değil, sadece biraz zor zamanlardan geçiyorsun. Bu zor zamanlar da geçecek ve sen yine güneşli günlerde gülümseyeceksin.

Senin psikolojin bozuk olabilir!

Belki de son zamanlarda kendini biraz tükenmiş hissediyorsun. Kendine bir bak, sürekli olarak hayatını daha karmaşık hale getiren birisin. Kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını öncelikli hale getiriyorsun. Bu, belki de senin en büyük kusurun olabilir. Kendine olan ilginin azalması, hayattan alınan zevkin yavaş yavaş düşmesi, belki de senin psikolojik durumunun bir göstergesi olabilir. Hayatının her anını bir zorlukla karşı karşıya gibi hissediyorsun. Kendini sürekli bir mücadele içinde buluyorsun ve bu durum seni yoruyor. Kendine zaman ayırmak, sana zor geliyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak yerine, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ediyorsun. Bu durum, senin hayatını daha da karmaşık hale getiriyor. Etrafındakilere olan ilgin, kendi ihtiyaçlarından daha fazla önem taşıyor. Bu durum, belki de senin en belirgin özelliğin. Ancak bu durum, senin kendi ihtiyaçlarını ihmal etmene neden oluyor. Kendine olan ilgin azalıyor ve bu durum, hayattan alınan zevki azaltıyor.

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