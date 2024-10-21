Tasarladığın Eve Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Tasarladığın Eve Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Tasarladığın eve göre burcunu tahmin ediyoruz!
Haydiii!
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1. Öncelikle evinin dış görüntüsünü seçer misin?
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2. Şimdi de antreyi seçer misin?
3. Salonun bunlardan hangisi olmalı?
4. Yatak odası seçimini de yapar mısın?
5. Mutfak tercihin peki?
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6. Banyo için tercihin ne olur peki?
7. Peki balkon tercihini soralım!
8. Son olarak bahçe seç bakalım!
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