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Tasarladığın Eve Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Tasarladığın Eve Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.10.2024 - 16:01

Tasarladığın eve göre burcunu tahmin ediyoruz!

Haydiii!

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1. Öncelikle evinin dış görüntüsünü seçer misin?

2. Şimdi de antreyi seçer misin?

3. Salonun bunlardan hangisi olmalı?

4. Yatak odası seçimini de yapar mısın?

5. Mutfak tercihin peki?

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6. Banyo için tercihin ne olur peki?

7. Peki balkon tercihini soralım!

8. Son olarak bahçe seç bakalım!

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