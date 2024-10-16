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10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Saplantılı Olduğun Duygu Hangisi?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Saplantılı Olduğun Duygu Hangisi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.10.2024 - 16:01

10 soruluk teste göre saplantılı olduğun duygu ne?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Günlük yaşamında hangi durumu en çok düşünürsün?

3. Günlük yaşamında hangi durumu en çok düşünürsün?

4. Bir arkadaşınla tartıştığında, ne üzerinde daha çok durursun?

4. Bir arkadaşınla tartıştığında, ne üzerinde daha çok durursun?

5. Hangi durum seni en çok sinirlendirir?

5. Hangi durum seni en çok sinirlendirir?
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6. Geçmişini özlüyor musun?

7. Bir başarı elde ettiğinde, hislerin nasıl olur?

7. Bir başarı elde ettiğinde, hislerin nasıl olur?

8. Peki birinden ayrılmak senin için zor mu?

9. Sık sık düşündüğün bir hayalin var mı?

9. Sık sık düşündüğün bir hayalin var mı?

10. Son olarak tek başına karar almak senin için zor mu?

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Endişe

Senin saplantılı olduğun duygu, endişe. Gelecekle ilgili belirsizlikler, sürekli olarak zihnini meşgul ediyor ve huzurunu kaçırıyor. Her gün, nelerin olabileceği üzerine düşündüğünde, bu belirsizlikler seni daha da kaygılandırıyor. Gelecek hakkında fazla düşünmek, anı yaşamanı engelliyor; o anın tadını çıkaramadığın gibi, çevrendeki güzellikleri de fark etmeni engelliyor. Bu endişe, geleceği kontrol etme isteğinden kaynaklanıyor. Kendini güvence altına almak için daha fazla plan yapma ihtiyacı hissediyorsun. Her plan, bir tür güvenlik hissi sağlıyor ama aynı zamanda daha fazla yük getiriyor. Kendini sürekli olarak hazırlık yaparken buluyorsun; bu da günlük yaşamında daha fazla stres yaratıyor. Geleceğe dair belirsizliklerle başa çıkabilmek için belki de daha esnek olmayı denemelisin. Anı yaşamayı ve mevcut durumu kabullenmeyi öğrenmek, sana büyük bir rahatlama sağlayabilir. Endişeni yönetmek için farklı yöntemler keşfetmek, derin nefes alma egzersizleri yapmak veya meditasyon gibi teknikler uygulamak faydalı olabilir. Böylece, geleceğin kaygılarıyla daha sağlıklı bir ilişki kurabilirsin ve yaşamın tadını çıkarabilirsin.

Pişmanlık

Senin saplantılı olduğun duygu, pişmanlık. Geçmişteki olaylara takılı kalmışsın ve bu durum, zihnini sürekli meşgul ediyor. Hatalarını ve kaçırdığın fırsatları düşünmek, hayatının akışını sekteye uğratıyor; her bir anı, adeta bir yük haline geliyor. Geçmişte yaptıkların hakkında duyduğun bu derin sorgulama, seni ilerlemekten alıkoyuyor. Pişmanlık, belirsizlik ve rahatsızlık yaratırken, aynı zamanda geleceğe yönelik kaygılarını da artırıyor. Kendini affetmek, bu duygularla başa çıkmanın en önemli adımlarından biri. Geçmişteki hataların seni tanımlamaz; her insanın yaşamında yanlış kararlar alması doğaldır. Bu hatalardan ders çıkararak ilerlemek, büyümene ve gelişmene katkı sağlar. Geçmişle barışmak için çaba göstermelisin. Kendine nazik olmalı, yaptıkların için özür dileyip, öğrenmek gerektiğini kabullenmelisin. Belki de bir günlük tutarak hislerini ifade etmek, içsel huzurunu bulmana yardımcı olabilir. Kendini affetmek, bir süreçtir ve zaman alabilir; ama bu sürece odaklanmak, sana daha sağlıklı bir perspektif kazandırır.

Bağımlılık

Senin saplantılı olduğun duygu, bağımlılık. İlişkilerin senin için son derece önemli; bu nedenle, başkalarıyla kurduğun bağlar, hayatının merkezinde yer alıyor. Ancak, bu duygular zamanla bağımlılığa dönüşebilir. Başkalarının onayını alma ihtiyacı, kendi mutluluğunu gölgede bırakıyor ve kendi kimliğini kaybetmene neden olabiliyor. Bağlılık hissetmek, insanlar arası ilişkilerin doğal bir parçasıdır; fakat bu duygunun aşırıya kaçması, seni hem psikolojik hem de duygusal olarak yıpratabilir. Başkalarının beklentileri doğrultusunda yaşarken, kendi ihtiyaçlarını ve arzularını göz ardı ediyorsun. Bu durum, kendine olan güvenini zedeler ve zamanla içsel bir tatminsizlik hissi yaratır. Kendi değerini bilmelisin. Kendini sevmek ve saygı duymak, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur. Başkalarına bağımlı hale gelmeden, kendi mutluluğunu öncelemen gerekiyor. Belki de kendi ilgi alanlarına yönelmek, yeni hobiler edinmek veya yalnız vakit geçirmek, sana bu süreçte yardımcı olabilir.

Hırs

Senin saplantılı olduğun duygu, hırs. Başarıya olan tutkun, seni motive eden güçlü bir itici güç; her hedefe ulaşmak için çabalarken, bu tutku seni ileri taşıyor. Ancak, zamanla bu tutku aşırı hırsa dönüşebilir. Kendine sürekli baskı yaparak, beklentilerini karşılamak için durmaksızın çalışıyorsun. Bu durum, hem zihinsel hem de duygusal olarak seni yıpratabilir. Başarıya ulaşmak elbette önemli, fakat bu süreçte kendini unutmaman gerekiyor. Hırsın, hedeflerine ulaşman için bir araç olabilir, ancak aşırıya kaçtığında sağlığını tehlikeye atabilir. Kendi ihtiyaçlarını ve mutluluğunu göz ardı ettiğinde, başarıların bile tat vermemeye başlayabilir. Kendine karşı daha nazik olmalı ve başarı yolculuğunda ara vermeyi öğrenmelisin. Belki de başarıyı sadece hedeflere ulaşmak olarak değil, aynı zamanda kişisel gelişim, öğrenme ve deneyim kazanma süreci olarak da görmek faydalı olabilir. Küçük zaferleri kutlamak, zihnini dinlendirmek ve sosyal bağlantılarına zaman ayırmak, sana büyük bir denge sağlayabilir.

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