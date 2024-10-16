10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Saplantılı Olduğun Duygu Hangisi?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Saplantılı Olduğun Duygu Hangisi?
10 soruluk teste göre saplantılı olduğun duygu ne?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük yaşamında hangi durumu en çok düşünürsün?
4. Bir arkadaşınla tartıştığında, ne üzerinde daha çok durursun?
5. Hangi durum seni en çok sinirlendirir?
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6. Geçmişini özlüyor musun?
7. Bir başarı elde ettiğinde, hislerin nasıl olur?
8. Peki birinden ayrılmak senin için zor mu?
9. Sık sık düşündüğün bir hayalin var mı?
10. Son olarak tek başına karar almak senin için zor mu?
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Endişe
Pişmanlık
Bağımlılık
Hırs
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