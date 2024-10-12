Evet/Hayır Testine Göre Savaşçı Ruhlu musun?
Evet/Hayır Testine Göre Savaşçı Ruhlu musun?
Sen savaşçı ruhlu musun?
Haydi testee!
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1. Hedeflerine ulaşmak için risk almayı göze alır mısın?
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2. Başarı senin için önemli mi?
3. Motivasyonunu kolay kaybeden biri misin?
4. Her ortamda rahatça fikirlerini söyler misin?
5. Hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde konfor alanından çıkmaya istekli misin?
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6. Eleştirilere açık biri misin?
7. Karar alırken sadece kendini mi düşünürsün?
8. Peki takım çalışmalarını seviyor musun?
9. İçinde biraz da olsa kıskançlık olduğunu seziyor musun?
10. Son olarak her şeyini kaybetsen, tekrar baştan başlayabilir misin?
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Sen savaşlı ruhlusun!
Sen savaşlı ruhlu değilsin!
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