Oruç Bozmanın Kefareti Yıllardır Yanlış mı Biliniyor? Prof. Mehmet Okuyan Yanıtladı

İslam'da mazeretsiz olarak oruç tutmamak veya kasten bozmak durumunda kefaret gerektiği biliniyor. Pek çok kaynak, kefaretin peş peşe 60 gün oruç tutmak veya buna gücü yetmeyenler için 60 fakiri doyurmak olduğunu ifade ediyor. Ancak, Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Cansu Canan Özgen’in programında bu konuda farklı bir görüş dile getirdi.