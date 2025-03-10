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40 Yıl Önce Nafakasız Boşanıp 2 Çocuk Büyüten Annenin İlham Veren Hikayesi!

40 Yıl Önce Nafakasız Boşanıp 2 Çocuk Büyüten Annenin İlham Veren Hikayesi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 18:34

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Boşanmak, özellikle geçmiş yıllarda birçok kadın için kolay bir süreç olmadı. Aile baskısı, kadınların iş hayatında yeterince yer bulamaması ve ekonomik zorluklar, mutsuz evliliklerin sona ermesini güçleştirdi. Ancak, bir kadının annesinin 40 yıl önce verdiği mücadeleyi anlattığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

@susu_nl kullanıcı adıyla paylaşım yapan içerik üreticisi, çocukluk yıllarında zengin bir hayat sürdüğünü ancak annesi ve babası boşandıktan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini anlattı.

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Annesi, 34 yaşında iki çocuğuyla nafakasız bir şekilde boşanma kararı almış ve İstanbul’da zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başlamıştı.

Annesi, 34 yaşında iki çocuğuyla nafakasız bir şekilde boşanma kararı almış ve İstanbul’da zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başlamıştı.

“Annem o günleri şöyle anlatır; ‘Bir hafta önce şoförle alışverişe gittiğim Vakko’da, bir hafta sonra eğilip müşterinin paça boyunu alıyordum.’” diyerek annesinin yaşadığı dönüşümü aktaran kadın, onun yıllar içinde büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

Satış elemanı olarak başladığı mağazadan yönetici olarak ayrılan anne, azmiyle birçok kişiye ilham oldu.

Satış elemanı olarak başladığı mağazadan yönetici olarak ayrılan anne, azmiyle birçok kişiye ilham oldu.

Kendisi de 35 yaşında boşanma sürecinden geçen içerik üreticisi, annesinin yaşadıklarını birebir tecrübe edince, bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu daha iyi anladığını söyledi.

Kendisi de 35 yaşında boşanma sürecinden geçen içerik üreticisi, annesinin yaşadıklarını birebir tecrübe edince, bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu daha iyi anladığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bu ilham verici hikaye, kısa sürede büyük ilgi topladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Osman Elmallı

aktris ve şarkıcılar maddi imkanı olmalarına rağmen niye nafaka istiyor