40 Yıl Önce Nafakasız Boşanıp 2 Çocuk Büyüten Annenin İlham Veren Hikayesi!

Boşanmak, özellikle geçmiş yıllarda birçok kadın için kolay bir süreç olmadı. Aile baskısı, kadınların iş hayatında yeterince yer bulamaması ve ekonomik zorluklar, mutsuz evliliklerin sona ermesini güçleştirdi. Ancak, bir kadının annesinin 40 yıl önce verdiği mücadeleyi anlattığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
@susu_nl kullanıcı adıyla paylaşım yapan içerik üreticisi, çocukluk yıllarında zengin bir hayat sürdüğünü ancak annesi ve babası boşandıktan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini anlattı.
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Annesi, 34 yaşında iki çocuğuyla nafakasız bir şekilde boşanma kararı almış ve İstanbul’da zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başlamıştı.
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Satış elemanı olarak başladığı mağazadan yönetici olarak ayrılan anne, azmiyle birçok kişiye ilham oldu.
Kendisi de 35 yaşında boşanma sürecinden geçen içerik üreticisi, annesinin yaşadıklarını birebir tecrübe edince, bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu daha iyi anladığını söyledi.
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