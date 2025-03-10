40 Yıl Önce Nafakasız Boşanıp 2 Çocuk Büyüten Annenin İlham Veren Hikayesi!

Boşanmak, özellikle geçmiş yıllarda birçok kadın için kolay bir süreç olmadı. Aile baskısı, kadınların iş hayatında yeterince yer bulamaması ve ekonomik zorluklar, mutsuz evliliklerin sona ermesini güçleştirdi. Ancak, bir kadının annesinin 40 yıl önce verdiği mücadeleyi anlattığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

@susu_nl kullanıcı adıyla paylaşım yapan içerik üreticisi, çocukluk yıllarında zengin bir hayat sürdüğünü ancak annesi ve babası boşandıktan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini anlattı.