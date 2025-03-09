İçerik Üreticisi Ragıp Narin'in Sokak Röportajındaki Vatandaşa Yaptığı Jest Göz Doldurdu!

İçerik üreticisi Ragıp Narin, sosyal medyada iki milyonu aşkın geniş bir takipçi kitlesine sahip ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekiyor. Bu defa, sokak röportajında gördüğü Haydar isimli vatandaşa yaptığı özel bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. Tartıcılık yapan vatandaşın en büyük hayalini gerçekleştirmek için onu Dubai'ye götürdü!
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Haydar isimli vatandaş, daha önce bir sokak röportajında coğrafya bilgisiyle dikkat çekmiş ve tartıcılık yaparak geçimini sağladığını söylemişti.
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Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video, Ragıp Narin’in paylaşımıyla daha da anlam kazandı.
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