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İçerik Üreticisi Ragıp Narin'in Sokak Röportajındaki Vatandaşa Yaptığı Jest Göz Doldurdu!

İçerik Üreticisi Ragıp Narin'in Sokak Röportajındaki Vatandaşa Yaptığı Jest Göz Doldurdu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 22:32

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İçerik üreticisi Ragıp Narin, sosyal medyada iki milyonu aşkın geniş bir takipçi kitlesine sahip ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekiyor. Bu defa, sokak röportajında gördüğü Haydar isimli vatandaşa yaptığı özel bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. Tartıcılık yapan vatandaşın en büyük hayalini gerçekleştirmek için onu Dubai'ye götürdü!

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Haydar isimli vatandaş, daha önce bir sokak röportajında coğrafya bilgisiyle dikkat çekmiş ve tartıcılık yaparak geçimini sağladığını söylemişti.

Haydar isimli vatandaş, daha önce bir sokak röportajında coğrafya bilgisiyle dikkat çekmiş ve tartıcılık yaparak geçimini sağladığını söylemişti.

Ragıp Narin, Haydar’ın bilgi birikimi ve araştırmacı ruhunu fark edince, ona Dubai seyahati düzenleyerek hayatındaki en büyük hayalini gerçekleştirmesini sağladı.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video, Ragıp Narin’in paylaşımıyla daha da anlam kazandı.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video, Ragıp Narin’in paylaşımıyla daha da anlam kazandı.

Paylaşımında “Bu güzel insan, Haydar abim Okul okuma imkânı olmamasına rağmen, küçüklüğünden beri araştırmacı ruhuyla haritaları, dünya tarihini ve birçok bilgiyi incelemiş. İnanın, bugüne kadar tanıdığım en bilgili insanlardan biri. Ama gelin görün ki, adaletsizliğin sıradanlaştığı bu dünyada geçimini sağlamak için tartıcılık yapmak zorunda kalmış. Ben ise bu sisteme karşı durarak, onun hayallerini gerçekleştirdim. Umarım imkânı olan herkes benzer projeler yapar da ülkemiz çok daha güzel yerlere gelir…” şeklinde duygusal bir not bıraktı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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