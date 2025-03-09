İçerik Üreticisi Ragıp Narin'in Sokak Röportajındaki Vatandaşa Yaptığı Jest Göz Doldurdu!

Paylaşımında “Bu güzel insan, Haydar abim… Okul okuma imkânı olmamasına rağmen, küçüklüğünden beri araştırmacı ruhuyla haritaları, dünya tarihini ve birçok bilgiyi incelemiş. İnanın, bugüne kadar tanıdığım en bilgili insanlardan biri. Ama gelin görün ki, adaletsizliğin sıradanlaştığı bu dünyada geçimini sağlamak için tartıcılık yapmak zorunda kalmış. Ben ise bu sisteme karşı durarak, onun hayallerini gerçekleştirdim. Umarım imkânı olan herkes benzer projeler yapar da ülkemiz çok daha güzel yerlere gelir…” şeklinde duygusal bir not bıraktı.