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Psikolog Beyhan Budak’tan İlişkilere ve Hayata Dair Düşündüren Açıklama

Psikolog Beyhan Budak’tan İlişkilere ve Hayata Dair Düşündüren Açıklama

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 17:20

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Klinik Psikolog Beyhan Budak, sosyal medyada paylaştığı videosuyla dikkat çeken bir ilişki ve hayat tespiti yaptı. Hayatın doğası üzerine konuşan Budak, her güzel şeyin yanında mutlaka bazı olumsuzlukların da bulunduğunu vurguladı. Budak’ın en çok dikkat çeken sözlerinden biri ise “Evlendiğin kişi, kavga ettiğin kişidir.” ifadesi oldu.

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Hayatımıza kattıklarımızın, sadece olumlu yönleriyle gelmediğini belirten Budak, “Satın aldığınız ev aynı zamanda tamir edeceğiniz yerdir, hayalini kurduğunuz iş aynı zamanda sizi strese sokar” dedi.

Hayatımıza kattıklarımızın, sadece olumlu yönleriyle gelmediğini belirten Budak, “Satın aldığınız ev aynı zamanda tamir edeceğiniz yerdir, hayalini kurduğunuz iş aynı zamanda sizi strese sokar” dedi.

Hayatımıza dahil ettiğimiz her şeyin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını taşıdığını belirten psikolog, bunun kötü bir tercih yaptığımız anlamına gelmediğini, aksine hayatın doğasının böyle olduğunu ifade etti.

Budak, birçok insanın ilişkilerinde veya hayatlarındaki gelişmelerde sadece pozitif yönleri beklediğini ancak her şeyin bir bütün olarak geldiğini söyleyerek izleyenleri bu çarpıcı gerçekle yüzleştirdi.

Budak, birçok insanın ilişkilerinde veya hayatlarındaki gelişmelerde sadece pozitif yönleri beklediğini ancak her şeyin bir bütün olarak geldiğini söyleyerek izleyenleri bu çarpıcı gerçekle yüzleştirdi.

Video kısa sürede viral olarak hepimize hayatı sorgulattı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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