Psikolog Beyhan Budak’tan İlişkilere ve Hayata Dair Düşündüren Açıklama

Klinik Psikolog Beyhan Budak, sosyal medyada paylaştığı videosuyla dikkat çeken bir ilişki ve hayat tespiti yaptı. Hayatın doğası üzerine konuşan Budak, her güzel şeyin yanında mutlaka bazı olumsuzlukların da bulunduğunu vurguladı. Budak’ın en çok dikkat çeken sözlerinden biri ise “Evlendiğin kişi, kavga ettiğin kişidir.” ifadesi oldu.