Çöp Kamyonunda Ferdi Tayfur Şöleni! İşini Severek Yapan Belediye Çalışanı Gönülleri Fethetti

İşini severek yapmak, başarıya giden en önemli yollardan biridir. Sevdiğimiz bir işi yaparken motivasyonumuz artar, daha üretken oluruz ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Tam da bu duruma örnek oluşturabilecek bir video sosyal medyada gündem oldu. Mersin’de belediyede çöp toplama personeli olarak çalışan Mehmet Uğraş, sadece işini yapmakla kalmadı, aynı zamanda neşesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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Büyük hayranı olduğu Ferdi Tayfur’un şarkılarını söylerken görüntülenen Uğraş, işine olan sevgisi ve enerjisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce kişi tarafından beğenilirken, kullanıcılar Uğraş’ın enerjisine övgüler yağdırdı.
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