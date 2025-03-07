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Çöp Kamyonunda Ferdi Tayfur Şöleni! İşini Severek Yapan Belediye Çalışanı Gönülleri Fethetti

Çöp Kamyonunda Ferdi Tayfur Şöleni! İşini Severek Yapan Belediye Çalışanı Gönülleri Fethetti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 15:50

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İşini severek yapmak, başarıya giden en önemli yollardan biridir. Sevdiğimiz bir işi yaparken motivasyonumuz artar, daha üretken oluruz ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Tam da bu duruma örnek oluşturabilecek bir video sosyal medyada gündem oldu. Mersin’de belediyede çöp toplama personeli olarak çalışan Mehmet Uğraş, sadece işini yapmakla kalmadı, aynı zamanda neşesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Büyük hayranı olduğu Ferdi Tayfur’un şarkılarını söylerken görüntülenen Uğraş, işine olan sevgisi ve enerjisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Büyük hayranı olduğu Ferdi Tayfur’un şarkılarını söylerken görüntülenen Uğraş, işine olan sevgisi ve enerjisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çöp kamyonuyla görevini yerine getirirken içtenlikle şarkı söyleyen Uğraş’ın pozitif enerjisi, izleyenlerin içini ısıttı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce kişi tarafından beğenilirken, kullanıcılar Uğraş’ın enerjisine övgüler yağdırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce kişi tarafından beğenilirken, kullanıcılar Uğraş’ın enerjisine övgüler yağdırdı.

Zorlu bir meslek grubunda yer alan belediye çalışanlarının emeği ve çabası bir kez daha takdir edilirken, Mehmet Uğraş’ın bu görüntüleri izleyenlere motivasyon kaynağı oldu.

O anlar👇😍

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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