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Avustralya’nın Beklenmedik Gerçeği! Genç Kız, Ülkenin En Rahatsız Edici Özelliğini Açıkladı

Avustralya’nın Beklenmedik Gerçeği! Genç Kız, Ülkenin En Rahatsız Edici Özelliğini Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 18:36

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Avustralya, kıtayı tamamen kaplayan tek ülke olmasıyla, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamıyla bilinirken, bir sosyal medya kullanıcısı bu kez ülkenin olumsuz bir yönünü gündeme getirdi. Instagram’da @betulkesik_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç kız, daha önce hep Avustralya’nın güzel taraflarından bahsettiğini ancak bu kez farklı bir konuya değineceğini belirtti.

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Paylaştığı videoda, Avustralya’da insanların her yerde ve oldukça rahat bir şekilde geğirdiğini söyledi.

Paylaştığı videoda, Avustralya’da insanların her yerde ve oldukça rahat bir şekilde geğirdiğini söyledi.

Bu durumla sık sık karşılaştığını belirten genç kız, 'İnsanların bu kadar rahat geğiriyor olmasına bir türlü alışamadım' diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Türkiye’de böyle bir davranışın hoş karşılanmadığını vurgulayan kullanıcı, “Muhasır medeniyet seviyesi bu mu?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Türkiye’de böyle bir davranışın hoş karşılanmadığını vurgulayan kullanıcı, “Muhasır medeniyet seviyesi bu mu?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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