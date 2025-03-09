Avustralya’nın Beklenmedik Gerçeği! Genç Kız, Ülkenin En Rahatsız Edici Özelliğini Açıkladı

Avustralya, kıtayı tamamen kaplayan tek ülke olmasıyla, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamıyla bilinirken, bir sosyal medya kullanıcısı bu kez ülkenin olumsuz bir yönünü gündeme getirdi. Instagram’da @betulkesik_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç kız, daha önce hep Avustralya’nın güzel taraflarından bahsettiğini ancak bu kez farklı bir konuya değineceğini belirtti.