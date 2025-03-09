Avustralya’nın Beklenmedik Gerçeği! Genç Kız, Ülkenin En Rahatsız Edici Özelliğini Açıkladı

Avustralya, kıtayı tamamen kaplayan tek ülke olmasıyla, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamıyla bilinirken, bir sosyal medya kullanıcısı bu kez ülkenin olumsuz bir yönünü gündeme getirdi. Instagram’da @betulkesik_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç kız, daha önce hep Avustralya’nın güzel taraflarından bahsettiğini ancak bu kez farklı bir konuya değineceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaştığı videoda, Avustralya’da insanların her yerde ve oldukça rahat bir şekilde geğirdiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de böyle bir davranışın hoş karşılanmadığını vurgulayan kullanıcı, “Muhasır medeniyet seviyesi bu mu?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın