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Ramazan Bayramı Yaklaşırken Fırsatçılar Yine Ortaya Çıktı: Otobüs Bileti ve Uçak Bileti Fiyatlarına Büyük Zam

Ramazan Bayramı Yaklaşırken Fırsatçılar Yine Ortaya Çıktı: Otobüs Bileti ve Uçak Bileti Fiyatlarına Büyük Zam

Zam Uçak
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2025 - 08:39

Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram öncesi her zaman olduğu gibi bu sefer de otobüs bileti fiyatlarına ve uçak bile fiyatlarına ‘fırsatçı zammı’ geldi. 

Ramazan Bayramından bir önceki hafta 1.150 TL olan bir otobüs bileti fiyatı bayramdan bir gün önce 1.800 TL’ye, uçak bileti fiyatı ise 1.300 TL’den 4.800 TL’ye çıktı.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
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Otobüs bileti ve uçak bileti fiyatlarında her bayram öncesi ortaya çıkan ‘fırsatçılar’ yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de gün yüzüne çıktı.

Otobüs bileti ve uçak bileti fiyatlarında her bayram öncesi ortaya çıkan ‘fırsatçılar’ yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de gün yüzüne çıktı.

Bayramlarda full çalışan hatta birçok ek seferler de ekleyen otobüs ve uçak firmaları, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de fiyatlarına en yüksek zamları yaptı. Ramazan Bayramı’ndan bir önceki hafta ile bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor.

Otobüs biletleri fiyatları neredeyse yüzde 100’e yakın zamlandı.

Otobüs biletleri fiyatları neredeyse yüzde 100’e yakın zamlandı.

Örneğin 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a otobüs ile 1.100 liraya gidilebilirken, 29 Mart tarihinde bu fiyat 1.800 liraya çıkıyor. Bu da 1 hafta içinde yüzde 70’e varan zam yapılması anlamına geliyor.

Uçak biletlerinde ise durum çok daha vahim...

Uçak biletlerinde ise durum çok daha vahim...

17 Mart tarihinde İstanbul’dan Adana’ya 1.300 liraya bilet bulunurken, hemen bir hafta sonra bilet fiyatı 4.869 liraya çıkıyor. Buradaki zam ise yüzde 350’yi buluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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