Ramazan Bayramı Yaklaşırken Fırsatçılar Yine Ortaya Çıktı: Otobüs Bileti ve Uçak Bileti Fiyatlarına Büyük Zam
Ramazan Bayramı Yaklaşırken Fırsatçılar Yine Ortaya Çıktı: Otobüs Bileti ve Uçak Bileti Fiyatlarına Büyük Zam
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram öncesi her zaman olduğu gibi bu sefer de otobüs bileti fiyatlarına ve uçak bile fiyatlarına ‘fırsatçı zammı’ geldi.
Ramazan Bayramından bir önceki hafta 1.150 TL olan bir otobüs bileti fiyatı bayramdan bir gün önce 1.800 TL’ye, uçak bileti fiyatı ise 1.300 TL’den 4.800 TL’ye çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otobüs bileti ve uçak bileti fiyatlarında her bayram öncesi ortaya çıkan ‘fırsatçılar’ yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de gün yüzüne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otobüs biletleri fiyatları neredeyse yüzde 100’e yakın zamlandı.
Uçak biletlerinde ise durum çok daha vahim...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın