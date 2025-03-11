Ramazan Bayramı Yaklaşırken Fırsatçılar Yine Ortaya Çıktı: Otobüs Bileti ve Uçak Bileti Fiyatlarına Büyük Zam

Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram öncesi her zaman olduğu gibi bu sefer de otobüs bileti fiyatlarına ve uçak bile fiyatlarına ‘fırsatçı zammı’ geldi.

Ramazan Bayramından bir önceki hafta 1.150 TL olan bir otobüs bileti fiyatı bayramdan bir gün önce 1.800 TL’ye, uçak bileti fiyatı ise 1.300 TL’den 4.800 TL’ye çıktı.