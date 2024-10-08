Senin Ruhun Ne Kadar Mutsuz?
Senin Ruhun Ne Kadar Mutsuz?
Senin ruhun ne kadar mutsuz?
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük yaşamında ne kadar enerji hissediyorsun?
4. Sosyal etkinliklere katılma isteğin nasıl?
5. Kendine ne kadar zaman ayırıyorsun?
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6. Hayatını seviyor musun?
7. Olumsuz düşüncelerle ne sıklıkla karşılaşıyorsun?
8. Geleceğe dair umudun ne kadar yüksek?
9. Kendini seviyor musun?
10. Son olarak geçmişi özlüyor musun?
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Senin ruhun çok mutsuz!
Senin ruhun mutsuz ama aynı zamanda kendine bir çıkış yolu da arıyorsun!
Senin ruhun her şeye rağmen mutlu!
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