Ruh Haline Göre Gitmen Gereken Ülkeyi Söylüyoruz!
Ruh Haline Göre Gitmen Gereken Ülkeyi Söylüyoruz!
Ruh haline göre sen hangi ülkeye gitmelisin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bugün nasıl hissediyorsun?
4. Peki hangi ortamda kendini en iyi hissedersin?
5. Hangi hayvan senin ruhunu simgeler?
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6. Ruh halin en çok hangi mevsimde değişir?
7. Hayatındaki en önemli şey nedir?
8. Gün içinde ruh halin değişiyor mu?
9. Gün sonunda kendini nasıl hissedersin?
10. Son olarak genelde negatif biri misin?
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İtalya
Bali
İsviçre
Japonya
Brezilya
Norveç
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