Sizin Aşkınız Kaç Günlük?
Sizin Aşkınız Kaç Günlük?
Sizin aşkınız kaç günlük?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlk buluşmanda neler hissettin?
4. Tartıştığınızda nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz?
5. Onunla birlikte olduğunuzda zaman nasıl geçiyor?
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6. Senin unutamadığın biri var mı?
7. Onunla geleceği nasıl hayal ediyorsunuz?
8. Son olarak yaşadığınız her tartışmayı arkadaşlarına anlatıyor musun?
Sizin aşkınız 1 günlük!
Sizin aşınız 3 aylık!
Sizin aşkınız 1 yıllık!
Sizin aşkınız ömür boyu!
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