Senin Zihninin Rengi Ne?
Senin Zihninin Rengi Ne?
Senin zihninin rengi ne?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi aktivite seni en çok rahatlatır?
4. Bir hedef belirlerken önceliğin nedir?
5. Seç bakalım birini!
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6. Bir arkadaşın seni tanımlasa, hangi kelimeyi kullanırdı?
7. Peki tatillere arkadaşlıkla çıkmak mı tek başına mı?
8. Düşüncelerini bir resme benzetsen...?
9. Sen kolaylıkla stres olabilir misin?
10. Son olarak bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
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Senin zihin rengin mavi!
Senin zihin rengin kırmızı!
Senin zihin rengin yeşil!
Senin zihin rengin sarı!
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