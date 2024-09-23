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Unuturum/Unutmam Testine Göre Sen Kolay Kandırılır mısın?

Unuturum/Unutmam Testine Göre Sen Kolay Kandırılır mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
23.09.2024 - 15:01

Unuturum/unutmam testine göre sen kolay kandırılır mısın?

Haydi testeee!

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1. Sana yapılan bir kötülüğü...

2. Sana söylenen bir yalanı...

3. Sana verilen bir sırı unutur musun?

4. Daha önceden okuduğun bir kitabı unutur musun?

5. Senin hakkında yapılan bir dedikoduyu...?

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6. Biriyle neden tartıştığını unutur musun?

7. Sevgilinin eski sevgililerini...?

8. Kendi eski sevgililerini...?

9. Peki sana verilen önemli bir görevi...?

10. Son olarak seni aldatan eski sevgilin aylarca uğraşsa, seni aldattığını unutur musun?

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Sen kolay kandırılan birisin!

Sen kolay kandırılan birisin! Birileri sana bir şey söylediğinde, hemen inanıyorsun. İnsanların sözlerine olan bu kör inancın, bazen seni yanıltabiliyor. Belki de bu, güven duygunun fazla güçlü olmasından kaynaklanıyor. Ancak, bu durum seni, etrafındaki insanların gerçek niyetlerini görememe durumuna sokuyor. İyi niyetle yaklaştığını düşündüğün bazı kişilerin bile, aslında kendi çıkarları için seni manipüle ettiğini fark edemiyorsun. Bu durum, ne yazık ki bazen başkaları tarafından istismar edilmenle sonuçlanıyor. Bu yüzden, belki de biraz daha temkinli olmalısın. Herkesin iyi niyetli olduğu bir dünya hayali güzel olsa da, gerçek dünya maalesef böyle değil. Herkesin iyi niyetli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden, biraz daha dikkatli olmanı ve etrafındakilere kolayca güvenmemeni öneririm. Unutma, hayat bir magazin dergisi değil, herkesin seninle samimi olmadığı bir gerçek dünya!

Sen kolay kandırılan biri değilsin!

Haydi, kendine biraz haksızlık etmeyi bırak ve gerçekleri kabul et. Sen, kolayca kandırılan biri olmak yerine, olayları derinlemesine analiz edebilen, dikkatli ve sorgulayıcı bir bireysin. İnsanların sözlerinin ötesine geçip, niyetlerini hemen çözebiliyorsun. Söylenenlerin ardında yatan gerçekleri görmekte ustasın. Belki de çevrendekiler seni yanlış anlıyor, belki de senin bu sağlam duruşun ve eleştirel bakış açın onları biraz korkutuyor. Ama unutma, bu özelliklerin seni her türlü manipülasyona karşı koruyan bir kalkan gibi. Bu, seni sadece güçlü bir birey yapmakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı ve bilinçli biri olmanı sağlıyor. Bu yüzden, kendine biraz daha fazla güven ve bu özelliklerini gururla taşı. Çünkü sen, kendi yolunu çizen, başkalarının sözleriyle değil, kendi analizleriyle hareket eden bir bireysin.

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