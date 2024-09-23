Unuturum/Unutmam Testine Göre Sen Kolay Kandırılır mısın?
Unuturum/Unutmam Testine Göre Sen Kolay Kandırılır mısın?
Unuturum/unutmam testine göre sen kolay kandırılır mısın?
Haydi testeee!
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1. Sana yapılan bir kötülüğü...
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2. Sana söylenen bir yalanı...
3. Sana verilen bir sırı unutur musun?
4. Daha önceden okuduğun bir kitabı unutur musun?
5. Senin hakkında yapılan bir dedikoduyu...?
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6. Biriyle neden tartıştığını unutur musun?
7. Sevgilinin eski sevgililerini...?
8. Kendi eski sevgililerini...?
9. Peki sana verilen önemli bir görevi...?
10. Son olarak seni aldatan eski sevgilin aylarca uğraşsa, seni aldattığını unutur musun?
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Sen kolay kandırılan birisin!
Sen kolay kandırılan biri değilsin!
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