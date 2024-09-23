Unuturum/unutmam testine göre sen kolay kandırılır mısın?

Sen kolay kandırılan birisin! Birileri sana bir şey söylediğinde, hemen inanıyorsun. İnsanların sözlerine olan bu kör inancın, bazen seni yanıltabiliyor. Belki de bu, güven duygunun fazla güçlü olmasından kaynaklanıyor. Ancak, bu durum seni, etrafındaki insanların gerçek niyetlerini görememe durumuna sokuyor. İyi niyetle yaklaştığını düşündüğün bazı kişilerin bile, aslında kendi çıkarları için seni manipüle ettiğini fark edemiyorsun. Bu durum, ne yazık ki bazen başkaları tarafından istismar edilmenle sonuçlanıyor. Bu yüzden, belki de biraz daha temkinli olmalısın. Herkesin iyi niyetli olduğu bir dünya hayali güzel olsa da, gerçek dünya maalesef böyle değil. Herkesin iyi niyetli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden, biraz daha dikkatli olmanı ve etrafındakilere kolayca güvenmemeni öneririm. Unutma, hayat bir magazin dergisi değil, herkesin seninle samimi olmadığı bir gerçek dünya!