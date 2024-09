Sen ona yetemedin mi?

Hayatım, kendini suçlamayı bırak ve biraz daha derinlere dalmaya hazır ol. Bu durum kesinlikle seninle ilgili bir sorun değil. Biliyorum, kalbinde bir yerlerde kendini suçluyor ve 'Belki daha fazla çaba gösterseydim, belki daha fazla sevseydim, belki daha fazla ilgi gösterseydim...' diye düşünüyorsun. Ancak durumun aslı, bu tip düşüncelerin sadece seni daha da yıpratacağı. Bak, burada asıl mesele, onun sürekli daha fazlasını istemesi. Evet, doğru duydun, daha fazlasını! Her zaman daha fazla sevgi, daha fazla ilgi, daha fazla çaba... Ama biliyor musun? Bu, onunla ilgili bir sorun. Ve bu sorunun adı doyumsuzluk. Doyumsuz insanlar, ne kadar çaba gösterirsen göster, ne kadar sevgi verirsen ver, ne kadar ilgi gösterirsen göster, her zaman daha fazlasını isterler. Bu durumda, senin tek yapman gereken, kendini suçlamayı bırakmak ve gerçekleri kabullenmek. Senin ona yetememenin sebebi, senin yetersizliğin değil, onun doyumsuzluğu. Kendine biraz daha fazla değer ver, çünkü sen, her şeyi hak ediyorsun. Unutma, bir ilişkide karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış olmalı. Eğer bir taraf sürekli olarak daha fazlasını istiyorsa, orada bir dengesizlik var demektir. Ve bu dengesizlik, seninle ilgili bir sorun değil.