Sen Ona Yetemedin mi?
Sen Ona Yetemedin mi?
Sen ona yetemedin mi?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sen ona ne zaman ilk defa aşık oldun?
4. Onunla geçirdiğin en unutulmaz an neydi?
5. Ona en çok hangi konuda destek oldun?
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6. Onunla olan ilişkinizde hangi konuda eksiklik hissediyorsun?
7. Onun sana hangi konuda en çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsun?
8. Ona olan duyguların zamanla nasıl değişti?
9. O seni neden bıraktı?
10. Son olarak onunla tekrar birlikte olmak istiyor musun?
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Sen ona yetebilmişsin!
Sen ona yetememişsin!
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Sen ona yetememişsin!