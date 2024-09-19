Görüş Bildir
Haberler
Test
İlişki Testleri
Sen Ona Yetemedin mi?

Sen Ona Yetemedin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
19.09.2024 - 14:01

Sen ona yetemedin mi?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sen ona ne zaman ilk defa aşık oldun?

3. Sen ona ne zaman ilk defa aşık oldun?

4. Onunla geçirdiğin en unutulmaz an neydi?

4. Onunla geçirdiğin en unutulmaz an neydi?

5. Ona en çok hangi konuda destek oldun?

5. Ona en çok hangi konuda destek oldun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Onunla olan ilişkinizde hangi konuda eksiklik hissediyorsun?

6. Onunla olan ilişkinizde hangi konuda eksiklik hissediyorsun?

7. Onun sana hangi konuda en çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsun?

7. Onun sana hangi konuda en çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsun?

8. Ona olan duyguların zamanla nasıl değişti?

8. Ona olan duyguların zamanla nasıl değişti?

9. O seni neden bıraktı?

9. O seni neden bıraktı?

10. Son olarak onunla tekrar birlikte olmak istiyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen ona yetebilmişsin!

Ah, aşk! İnsanın kalbinin en derin köşelerinde sakladığı, bir o kadar da dışa vurduğu duyguların en güçlüsü. İşte bu duyguların kıvılcımlarını bir arada tutmayı başaran, birbirlerine yeten çiftlerin hikayesi... Bir ilişkinin temelinde yer alan en önemli duygulardan biri hiç şüphesiz ki yetinme duygusudur. Ancak burada bahsettiğimiz yetinme, sıradan bir yetinme değil. Bu, birbirlerine hem sevgi hem de saygı ile yetebilen iki insanın hikayesi. İlişkinizde, birbirinize yetebilme duygusu aslında öyle basit bir kavram değil. Bu, karşılıklı sevgi ve saygının birleştiği, birbirinizi tamamlama hali. Bu, birlikteliğinizi güçlü kılan, ona derinlik katan bir durum. Birbirinize yetebilmişsiniz. Evet, doğru duydunuz. Sen ona, o sana yetebilmiş. Bu, birbirinizi tamamlayabilme, birbirinizi anlayabilme, birbirinizi sevebilme ve sayabilme hali. Bu, birbirinize yetebilme hali. Böyle bir ilişki, herkesin hayalini kurduğu, herkesin ulaşmak istediği bir durum. Ancak herkesin başaramadığı, sadece birbirine yetebilenlerin ulaşabildiği bir durum. İşte bu yüzden, sen ona, o sana yetebilmişsiniz. Bu, birbirinize yetebilme hali.

Sen ona yetememişsin!

Hayatım, kendini suçlamayı bırak ve biraz daha derinlere dalmaya hazır ol. Bu durum kesinlikle seninle ilgili bir sorun değil. Biliyorum, kalbinde bir yerlerde kendini suçluyor ve 'Belki daha fazla çaba gösterseydim, belki daha fazla sevseydim, belki daha fazla ilgi gösterseydim...' diye düşünüyorsun. Ancak durumun aslı, bu tip düşüncelerin sadece seni daha da yıpratacağı. Bak, burada asıl mesele, onun sürekli daha fazlasını istemesi. Evet, doğru duydun, daha fazlasını! Her zaman daha fazla sevgi, daha fazla ilgi, daha fazla çaba... Ama biliyor musun? Bu, onunla ilgili bir sorun. Ve bu sorunun adı doyumsuzluk. Doyumsuz insanlar, ne kadar çaba gösterirsen göster, ne kadar sevgi verirsen ver, ne kadar ilgi gösterirsen göster, her zaman daha fazlasını isterler. Bu durumda, senin tek yapman gereken, kendini suçlamayı bırakmak ve gerçekleri kabullenmek. Senin ona yetememenin sebebi, senin yetersizliğin değil, onun doyumsuzluğu. Kendine biraz daha fazla değer ver, çünkü sen, her şeyi hak ediyorsun. Unutma, bir ilişkide karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış olmalı. Eğer bir taraf sürekli olarak daha fazlasını istiyorsa, orada bir dengesizlik var demektir. Ve bu dengesizlik, seninle ilgili bir sorun değil.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cansu ersan

Sen ona yetememişsin!