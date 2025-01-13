Tabutla Diri Diri Mezara Gömülseniz Ne Kadar Süre Hayatta Kalabilirsiniz?
Tabutla Diri Diri Mezara Gömülseniz Ne Kadar Süre Hayatta Kalabilirsiniz?
Canlı canlı gömülmek sadece korku filmlerinde değil, bilimsel tartışmalarda da ürkütücü bir senaryo. Oksijenin tükendiği an ne olur? Tabutun boyutu hayatta kalma süresini nasıl etkiler? Bilim insanları bu sorulara çarpıcı yanıtlar veriyor. Gelin birlikte bakalım.
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Bir insanın diri diri gömüldüğünde ne kadar süre hayatta kalabileceği sorusu hem korkutucu hem de merak uyandırıcı bir konu. Bilim insanları bu konuda ortak bir görüşte birleşemese de net olan bir şey var: Süre düşündüğünüzden çok daha kısa.
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Hayatta kalma süresi tabutun boyutuna, içindeki hava miktarına ve kişinin fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Ancak genel olarak konuşmak gerekirse bu süre 10 dakikadan birkaç saate kadar uzayabilir.
Bir tabutun ortalama boyutları 2 metreye 70 santimetre ve 60 santimetre olarak kabul edilirse toplam hacmi yaklaşık 886 litreyi buluyor. İnsan vücudunun ortalama hacmi ise 66 litre. Bu durumda tabutun içinde geriye kalan 820 litre hava kişinin kullanımı için hazır.
Ancak bu hava hacminin yalnızca beşte biri yani 164 litresi oksijen içeriyor. Normal bir insan dakikada yaklaşık 0,5 litre oksijen tüketir. Bu hesaba göre tabut içindeki oksijenin tamamen tükenmesi yaklaşık 5,5 saat sürüyor.
Ancak bu süre kişinin panik seviyesine, nefes alış veriş hızına ve fiziksel durumuna göre önemli ölçüde kısalabilir. Panik anında hızlanan nefes alıp verme oksijenin daha hızlı tükenmesine yol açabilir.
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Öte yandan olağanüstü akciğer kapasitesine sahip yüzücüler veya maraton koşucuları nefeslerini kontrol ederek birkaç dakika daha kazanabilir. Ancak bu çaba uzun vadede kaçınılmaz sonu sadece bir süre erteleyebilir.
Tabutun içindeki hava tükenip oksijen seviyesi düştüğünde karbondioksit birikimi başlar. Bu durum kişinin kendisini hızla uykulu ve sersem hissetmesine yol açar. Sonunda bilinç kaybı yaşanır ve kalp durması gerçekleşir.
Oksijen tükenmeden önce bile başka zorluklar ortaya çıkar. Tabutun etrafını saran ağır toprak kişinin hareket etmesini neredeyse imkansız hale getirir.
Chicago Üniversitesi’nden emekli profesör Alan R. Leff, “Diri diri gömülen hiçbir şey yapamaz. Bir kere oraya girdiniz mi oradasınızdır.” diyor. Bunun nedeni ise tabutun iyi kapatılmış olması ve 6 fit toprağın altına gömülmüş olması.
Colorado Çığ Bilgi Merkezi Müdürü Ethan Greene’e göre bu durum tıpkı bir kar kütlesinin altında kalmak gibidir ancak daha yoğun ve ağırdır. Toprak göğsün genişlemesine izin vermediği için nefes almak zorlaşır. Hatta toprak parçaları burun veya ağızdan içeri girebilir ve hava yollarını tamamen tıkayabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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