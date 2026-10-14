Yarın İşe Nasıl Gitmelisin?

Toprak tonlarında veya bej renginde rahat kesim bir kanvas pantolon. Üzerine sade ve desensiz ince triko bir kazak veya kaliteli bir basic tişört. Dışarı çıkarken üzerine alacağın klasik bir trençkot işini fazlasıyla görecektir. Ayakkabı olarak temiz, beyaz ve şık bir sneaker ile hem profesyonel hem de konforlu bir gün geçirebilirsin.