Yarın İşe Nasıl Gitmelisin?
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Her akşam yatmadan önce 'Yarın erkenden kalkıp harika giyineceğim' diye yeminler edip sabah alarm çaldığında yataktan sürünerek çıkanlardan biriysen kendini hiç gizleme. Çünkü biz de bazen böyle hissediyoruz! Bugünün işini yarına bırakmayalım ve yarının kombinini bugünden hazırlayalım!
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1. Normal bir iş gününün yorgunluğunu bize anlatır mısın?
2. Devam edelim! Yarınki iş yükünü ya da toplantılarını düşündüğünde nasıl bir tempoya gireceksin?
3. Kıyafet dışında kombininin star parçası bunlardan hangisi oluyor?
4. Ütü yapma sıklığını öğrenebilir miyiz?
5. Daha önce hiç bir haftalık kombin yaptığın oldu mu?
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6. Aksesuar ve detaylar senin günlük iş stiline nasıl yansıyor?
7. Şimdi de şunu soralım: Ayakkabı seçimi senin için güne başlarken ne kadar belirleyici?
8. Son sorumuz: Mesai bitti, asansöre bindin ve aynada kendine baktın. O son bakışta içinden neler geçiyor?
Yarınki kombinin hazır!
Yarınki kombinin hazır!
Yarınki kombinin hazır!
Yarınki kombinin hazır!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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