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Yarın İşe Nasıl Gitmelisin?

etiket Yarın İşe Nasıl Gitmelisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
14.10.2026 - 13:16
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Her akşam yatmadan önce 'Yarın erkenden kalkıp harika giyineceğim' diye yeminler edip sabah alarm çaldığında yataktan sürünerek çıkanlardan biriysen kendini hiç gizleme. Çünkü biz de bazen böyle hissediyoruz! Bugünün işini yarına bırakmayalım ve yarının kombinini bugünden hazırlayalım!

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1. Normal bir iş gününün yorgunluğunu bize anlatır mısın?

2. Devam edelim! Yarınki iş yükünü ya da toplantılarını düşündüğünde nasıl bir tempoya gireceksin?

3. Kıyafet dışında kombininin star parçası bunlardan hangisi oluyor?

4. Ütü yapma sıklığını öğrenebilir miyiz?

4. Ütü yapma sıklığını öğrenebilir miyiz?

5. Daha önce hiç bir haftalık kombin yaptığın oldu mu?

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6. Aksesuar ve detaylar senin günlük iş stiline nasıl yansıyor?

6. Aksesuar ve detaylar senin günlük iş stiline nasıl yansıyor?

7. Şimdi de şunu soralım: Ayakkabı seçimi senin için güne başlarken ne kadar belirleyici?

7. Şimdi de şunu soralım: Ayakkabı seçimi senin için güne başlarken ne kadar belirleyici?

8. Son sorumuz: Mesai bitti, asansöre bindin ve aynada kendine baktın. O son bakışta içinden neler geçiyor?

Yarınki kombinin hazır!

Yarınki kombinin hazır!

Koyu tonlarda keskin kalıplı kumaş bir pantolon ve üzerine saten dokulu şık bir gömlek tercih ettik. Havalar serin diye omuzlarına tam oturan bir blazer ceket düşündük. Ayakkabı olarak iddialı bir topuklu ayakkabı fena olmaz. Gümüş veya altın tonlarında gösterişli bir saatle bu otoriter görünümü tamamlayabilirsin!

Yarınki kombinin hazır!

Yarınki kombinin hazır!

Toprak tonlarında veya bej renginde rahat kesim bir kanvas pantolon. Üzerine sade ve desensiz ince triko bir kazak veya kaliteli bir basic tişört. Dışarı çıkarken üzerine alacağın klasik bir trençkot işini fazlasıyla görecektir. Ayakkabı olarak temiz, beyaz ve şık bir sneaker ile hem profesyonel hem de konforlu bir gün geçirebilirsin.

Yarınki kombinin hazır!

Yarınki kombinin hazır!

Beli lastikli veya dökümlü yumuşacık kumaştan bol bir pantolon. Üstüne seni sarıp sarmalayacak pamuklu oversize bir sweatshirt veya kalın dokulu salaş bir hırka. Renk olarak yorucu olmayan gri veya soft tonlar. Ayakkabı olarak bağcık bağlamaya bile üşendirmeyecek pratik slip-on dediğimiz modeller gayet şık duracak.

Yarınki kombinin hazır!

Yarınki kombinin hazır!

En rahat, dışarıda giyilebilecek kalitede siyah bir eşofman altı veya jogger pantolon. Üzerine kapüşonlu, içine gömülüp dünyayla iletişimini kesebileceğin kapkara bol bir üst. Ayakkabı olarak ortopedik rahatlığına güvendiğin vefalı spor ayakkabıların. Ofise gidene kadar yorgun gözlerini gizleyecek siyah bir güneş gözlüğü de senin en iyi dostun olacak.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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