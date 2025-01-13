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Ankara'nın Eski Adı 'Engürü' Nereden Geliyor?

Ankara'nın Eski Adı 'Engürü' Nereden Geliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 12:49

Ankara’nın bugünkü ismine ulaşan serüveni merak uyandırıyor. Yunanca “çapa” anlamına gelen “Ankyra” ile başlayan bu yolculuk Engürü ismiyle de tarih sayfalarına kazındı. Peki bu isim nereden geldi? İşte Ankara’nın isim hikayesi ve kültürel zenginlikleri…

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Ankara tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her dönemde farklı adlarla anılmıştır. Şehrin adı ilk olarak Helenistik dönemde Galatlar tarafından Yunanca “çapa” anlamına gelen “Ankyra” olarak konulmuş.

Ankara tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her dönemde farklı adlarla anılmıştır. Şehrin adı ilk olarak Helenistik dönemde Galatlar tarafından Yunanca “çapa” anlamına gelen “Ankyra” olarak konulmuş.

Bu isim Roma ve Bizans dönemlerinde “Ancyre” olarak değişmiş, Türklerin Anadolu’ya gelişinden sonra ise halk arasında “Engüriye” ve “Engürü” biçiminde yayılmış.

Bu isim Roma ve Bizans dönemlerinde “Ancyre” olarak değişmiş, Türklerin Anadolu’ya gelişinden sonra ise halk arasında “Engüriye” ve “Engürü” biçiminde yayılmış.

Osmanlı döneminde kullanılan “Engürü”, zamanla “Angara” ve ardından bugünkü hali olan “Ankara”ya evrilmiş. Şehrin bu isim değişiklikleri tarih boyunca farklı uygarlıkların etkisi altında kalmasından kaynaklanmıştır.

Osmanlı döneminde kullanılan “Engürü”, zamanla “Angara” ve ardından bugünkü hali olan “Ankara”ya evrilmiş. Şehrin bu isim değişiklikleri tarih boyunca farklı uygarlıkların etkisi altında kalmasından kaynaklanmıştır.

Özellikle Osmanlı döneminde Ankara’nın tiftik keçisiyle ünlü olması ve önemli ticaret yolları üzerinde bulunması “Engürü” adının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş. Bu dönemde,şehir hem kültürel hem de ticari açıdan önemli bir merkez haline gelmiş.

Özellikle Osmanlı döneminde Ankara’nın tiftik keçisiyle ünlü olması ve önemli ticaret yolları üzerinde bulunması “Engürü” adının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş. Bu dönemde,şehir hem kültürel hem de ticari açıdan önemli bir merkez haline gelmiş.

Tarih boyunca Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Galatlara kadar pek çok medeniyeti ağırlayan Ankara’nın köklü geçmişi bugün hala bu toprakların ne kadar değerli bir kültürel miras taşıdığını gösteriyor.

Tarih boyunca Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Galatlara kadar pek çok medeniyeti ağırlayan Ankara’nın köklü geçmişi bugün hala bu toprakların ne kadar değerli bir kültürel miras taşıdığını gösteriyor.
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Cumhuriyet döneminde başkent ilan edilen şehir modern Türkiye’nin sembolü olmasının yanı sıra geçmişten günümüze taşıdığı “Ankyra” ve “Engürü” gibi isimlerle de tarih boyunca köprü olmuştur.

Cumhuriyet döneminde başkent ilan edilen şehir modern Türkiye’nin sembolü olmasının yanı sıra geçmişten günümüze taşıdığı “Ankyra” ve “Engürü” gibi isimlerle de tarih boyunca köprü olmuştur.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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