Manisa Alaşehir'in Eski Adı Neden Philadelphia?
Manisa Alaşehir'in Eski Adı Neden Philadelphia?
Manisa’nın Alaşehir ilçesinin ismi tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir mirası taşıyor. Eski adıyla “Philadelphia” olarak bilinen bu antik kent yalnızca Anadolu’nun değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinin de önemli noktalarından biri. Ancak bu isim yalnızca Alaşehir sınırlarında kalmadı; 17. yüzyılda Amerika’ya taşındı ve bugün ABD’nin ünlü şehirlerinden biri olan Philadelphia’ya ilham verdi. Peki Alaşehir’in bu adı nasıl bir hikayeyle dünyaya yayıldı?
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Manisa’nın Alaşehir ilçesi M.Ö. 150-138 yıllarında Bergama Kralı II. Attalos Philadelphos tarafından kuruldu ve “Kardeşseverlik” anlamına gelen Philadelphia ismiyle tarihe geçti.
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Roma döneminde Anadolu’nun en önemli merkezlerinden biri olan Philadelphia M.S. 40’lı yıllarda Hristiyanlığı kabul etti ve bu süreçle birlikte dini bir merkez haline geldi. İncil’de adı geçen yedi kiliseden biri olan St. Jean Kilisesi burada bulunuyor ve şehir bu özelliğiyle Hristiyan dünyasında özel bir yere sahip.
Philadelphia Hristiyanlığın teşkilatlanmaya başladığı ilk yedi kentten biri olarak dini açıdan büyük bir öneme sahipti. St. Jean Kilisesi Hz. İsa’nın Havari Yuhanna’ya gönderdiği mesajların ulaştırıldığı yedi kiliseden biri olarak İncil’de yer alıyor.
Kilisenin ayakta kalan üç sütunu ve tahriş olmuş freskleri antik çağın zenginliğini ve dini mirasını gözler önüne seriyor. Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan yapı zaman zaman restorasyon çalışmalarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.
Bizans döneminde önemli bir askeri üs olarak kullanılan şehir güçlü surları sayesinde birçok saldırıya direndi. Ancak Türklerle Bizanslılar arasında uzun süren savaşlar sonucu Alaşehir 1389 yılında Yıldırım Bayezid tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.
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Rivayete göre, Yıldırım Bayezid şehre yüksek bir tepeden bakarken “Âlâ Şehir” diyerek bugünkü Türkçe adını verdi. Bir başka görüşe göre ise surların siyah ve beyaz taşlarla çevrili olması şehre bu ismin verilmesine neden oldu.
Philadelphia adı sadece Manisa’nın Alaşehir ilçesiyle değil, ABD’deki Philadelphia şehriyle de ilginç bir bağı işaret ediyor. XVI. yüzyıla ait bir Anadolu haritasında bu isim Amerikan Philadelphia’sında da yer alıyor. Bu durum Amerika’nın Roma İmparatorluğu’nun manevi mirasçısı olduğunu düşündüğü yerleşimlere antik isimler vermesiyle açıklanıyor.
Alaşehir, tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisinde kalmış, kültürel, dini ve askeri açıdan önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde hala bu zengin tarihi mirasıyla dikkat çeken şehir, turistik ve arkeolojik açıdan keşfedilmeyi bekleyen bir hazine niteliğinde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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