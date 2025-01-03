Manisa Alaşehir'in Eski Adı Neden Philadelphia?

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin ismi tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir mirası taşıyor. Eski adıyla “Philadelphia” olarak bilinen bu antik kent yalnızca Anadolu’nun değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinin de önemli noktalarından biri. Ancak bu isim yalnızca Alaşehir sınırlarında kalmadı; 17. yüzyılda Amerika’ya taşındı ve bugün ABD’nin ünlü şehirlerinden biri olan Philadelphia’ya ilham verdi. Peki Alaşehir’in bu adı nasıl bir hikayeyle dünyaya yayıldı?