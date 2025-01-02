Sümela Manastırı'nın Orjinal Adının Karadağ'ın Bakiresi Anlamına Geldiğini Biliyor muydunuz?
Sümela Manastırı'nın Orjinal Adının Karadağ'ın Bakiresi Anlamına Geldiğini Biliyor muydunuz?
Trabzon’a yolunuz düşerse Sümela Manastırı’na uğramadan sakın dönmeyin. Tarihi dokusu, mistik atmosferi ve eşsiz konumuyla görenleri büyüleyen bu yapı Altındere Vadisi’nin yeşillikleri arasında kayalık bir yamaca yaslanmış. Rivayetlere göre ‘Sümela’ adı hem manastırın yaslandığı Karadağlar’dan hem de içinde bulunan eşsiz ikonadan geliyor. Hadi gelin Sümela’nın sırlarla dolu tarihine birlikte bakalım.
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Trabzon’un Maçka ilçesinde, Altındere köyü sınırları içinde yer alan Sümela Manastırı Karadeniz’in zengin kültürel mirasının en özel parçalarından biri.
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Deniz seviyesinden 1150 metre, vadi tabanından ise 300 metre yükseklikteki bu manastır sarp bir kayalık yamaç üzerinde büyüleyici bir manzara sunuyor. Dik bir vadi yamacına inşa edilen yapıya ulaşmak için yaklaşık 70 basamaklı bir merdiven çıkmak gerekiyor.
Giriş kapısı güvenlik amacıyla yüksek bir noktada konumlandırılmış ve kapının ardından 50 basamaklı bir başka merdivenle manastırın iç avlusuna ulaşılabiliyor.
Manastır farklı işlevlere sahip birçok yapıdan oluşuyor. İçinde büyük bir kaya kilisesi, şapeller, kutsal ayazma, kütüphane, mutfak ve rahiplerin yanı sıra öğrenci ve konuk odaları bulunuyor. Ayrıca buraya su taşıyan kanal sistemi merdivenlerin altındaki kemerlere yaslanarak dikkat çekiyor.
Manastırın orijinal adı Yunanca “Panaghia Tou Melas” yani “Karadağ’ın Bakiresi”. Halk arasında “Meryem Ana” olarak da anılan bu yapının “Sümela” ismine dönüşmesinin ise iki farklı hikayesi var.
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İlki manastırın koyu renkli Karadağlar’a yaslanmış olmasından geliyor. Diğer bir rivayete göre manastırda bulunan siyah ve koyu tonlarla resmedilmiş gümüş çerçeveli Meryem ikonasından esinlenerek bu isim kullanılmış.
Manastırın tarihi 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Rivayete göre rüyalarında Meryem Ana’nın emrini alan Atinalı keşişler Barnabas ve Sophronios manastırı inşa etmek için buraya geliyor.
13. yüzyıldan itibaren ise manastırın önemi artıyor. III. Alexios döneminde (1349-1390) manastıra özel gelirler sağlanıyor ve yapı sonraki yıllarda daha da büyütülüyor. İçindeki freskler özellikle 14. yüzyıldan kalma tabakalarla dikkat çekiyor.
18. ve 19. yüzyıllarda yapılan yenileme çalışmalarıyla da manastır ihtişamını artırmış. Sümela Manastırı’nın uluslararası ünü yalnızca eşsiz mimarisiyle değil, içerisinde saklandığı söylenen İsa’nın çarmıhına ait bir parça ve eşsiz Meryem ikonasıyla da bağlantılı.
Yakın çevresinde halk arasında “Aya Vayvara” olarak bilinen St. Barbara Kilisesi gibi yapılar da var. Trabzon’a bir gün yolunuz düşerse bu büyüleyici yapıyı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.
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Sümela Manastırı hem doğal güzellikleriyle hem de tarih ve hikayeleriyle sizi etkisi altına alacak bir rota.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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