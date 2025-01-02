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Mısır Ülkesine İngilizce'de Neden ''Egypt'' Deniliyor?

Mısır Ülkesine İngilizce'de Neden ''Egypt'' Deniliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 16:47

Mısır tarihi ve kültürel geçmişiyle dünyanın en eski medeniyetlerinden biri. Ancak ülkelerine “Misr” diyen Mısırlılara karşın İngilizcede bu ülkeye neden “Egypt” deniyor? Merak edilen bu soruların yanıtlarını derledik.

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Mısır’a “Egypt” İsmi Nasıl Verildi?

Mısır’a “Egypt” İsmi Nasıl Verildi?

Mısır İngilizcede “Egypt” olarak adlandırılıyor. Bu isim ilk bakışta ülkenin Arapça adı “Misr” ile hiçbir bağ kurmuyor. Peki bu farklılık nereden geliyor?

Mısır’ın günümüzde İngilizcede kullanılan adı Antik Yunan dönemine kadar uzanıyor.

Mısır’ın günümüzde İngilizcede kullanılan adı Antik Yunan dönemine kadar uzanıyor.

Eski Yunanlılar bu bölgeye “Aigyptos” demişlerdi. Bu kelime Mısırlıların kendi dillerinde kullandıkları “Hwt-Ka-Ptah” ifadesinden türedi. “Hwt-Ka-Ptah” o dönemin başkenti Memphis’te yer alan ve “Ptah’ın Ruhunun Konağı” anlamına gelen kutsal bir tapınağın ismiydi. Başlangıçta sadece Memphis şehri için kullanılan bu isim zamanla tüm ülkeyi tanımlayan bir ifadeye dönüştü.

Antik Mısırlılar ise ülkelerine “Kemet” derlerdi.

Antik Mısırlılar ise ülkelerine “Kemet” derlerdi.

Bu isim Nil Nehri boyunca uzanan verimli kara toprakları ifade eden ve “Kara Toprak” anlamına gelen bir kelimeydi. Ancak Yunanlar bölgeyi Hwt-Ka-Ptah üzerinden adlandırmayı tercih etti ve bu isim Yunancadan Latin dünyasına ve sonrasında Batı dillerine geçti. Böylece modern İngilizceye “Egypt” olarak taşındı.

Araplar Mısır’ı fethettikten sonra ülkeye “Misr” adını verdiler.

Araplar Mısır’ı fethettikten sonra ülkeye “Misr” adını verdiler.

Bu kelime Arapçada “ülke” ya da “yerleşim bölgesi” anlamına geliyor. Bugün bile Mısırlılar kendi ülkelerine bu isimle hitap ediyor. Osmanlı döneminde ise bu kelime Türkçeye “Mısır” olarak geçti ve hala kullanılmaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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