Mısır Ülkesine İngilizce'de Neden ''Egypt'' Deniliyor?
Mısır Ülkesine İngilizce'de Neden ''Egypt'' Deniliyor?
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Mısır’a “Egypt” İsmi Nasıl Verildi?
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Mısır’ın günümüzde İngilizcede kullanılan adı Antik Yunan dönemine kadar uzanıyor.
Antik Mısırlılar ise ülkelerine “Kemet” derlerdi.
Araplar Mısır’ı fethettikten sonra ülkeye “Misr” adını verdiler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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