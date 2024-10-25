Hindistan ve Çin'in Bu Kadar Kalabalık Olmasının Meğer Akla Yatan Nedenleri Varmış
Hindistan ve Çin'in Bu Kadar Kalabalık Olmasının Meğer Akla Yatan Nedenleri Varmış
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılı itibarıyla dünya nüfusu 8 milyarı aştı. Hindistan yaklaşık 1.5 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Çin ise 1.425 milyar nüfusuyla en kalabalık ikinci ülke konumunda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada bu ülkelerin kalabalık görüntüleri karşımıza çıktığında “Bu kadar insan nasıl yaşıyor?” diye düşünmeden edemiyoruz. Aslında Hindistan ve Çin’in bu kadar kalabalık olmasının sebebi iklim koşulları ve tarım olanakları.
İnsanlar Afrika’dan göç ettikten sonra burası tarıma uygun arazileriyle dikkat çekiyordu. Yani avcılıktan tarıma geçiş yaparken bu topraklar tam bir cennet gibiydi!
Biraz geçmişe gidelim. 1000 yıl önce Asya nüfus açısından oldukça avantajlı bir konumdaydı. O dönemde doğum ve ölüm oranları birbirine yakınken bazı bölgelerde gıda üretimi yetersizdi. Ancak Hindistan ve Çin bu konuda sundukları olanaklarla kalabalıklaşmayı başardı.
Hadi bir de coğrafyaya bakalım. Nüfus dağılımında çevresel koşullar çok önemli. Antarktika gibi yerler tarıma uygun olmadığı için neredeyse boş. Ama Hint-Çin platosu geniş tarım arazileri ve uygun iklimiyle tam bir yaşam alanı sunuyor. Bu da buraların tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de pirinç meselesi var. Hindistan ve Çin pirinç yetiştiriciliği konusunda oldukça başarılı. Pirinç tarlaları diğer ürünlere göre daha fazla iş gücü gerektiriyor. Bu da ailelerin büyümesine ve dolayısıyla nüfusun artmasına neden oluyor. Büyük aile yapıları kentsel ve kırsal alanlarda farklı toplumsal yapılar oluşturuyor.
Yani kısacası bu iki ülkenin yüksek nüfus yoğunluğu, tarihsel ve coğrafi etmenlerin birleşimiyle ortaya çıkmış. Tarım olanakları ve elverişli iklim bu ülkelerin neden bu kadar kalabalık olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
dünya nüfusu azaltılmalı gibi en azından yarı yarıya..
Merhaba Thanos :) Avengers müsade etmez
2 Atom bombasına bakar Dünyanın kurtuluşu
He annem he bunlar sevişmeden önce "Pirinç tarlasına işçi lazım" kafasıyla sevişiyorlar evet.