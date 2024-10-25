Hindistan ve Çin'in Bu Kadar Kalabalık Olmasının Meğer Akla Yatan Nedenleri Varmış

Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri yalnızca Hindistan ve Çin'de yaşıyor. Bu devasa rakam insanlığın tarihine dair birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Peki insanlar binlerce yıl önce neden bu bölgeleri seçti? İşte Hindistan ve Çin’in nüfus yoğunluğunun ardındaki gerçekler!

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