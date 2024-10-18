Hayaller Ülkesi Amerika'da Neden Bu Kadar Çok Evsiz İnsan Var?
Hayaller Ülkesi Amerika'da Neden Bu Kadar Çok Evsiz İnsan Var?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyanın en büyük ve en gelişmiş ekonomilerinden biri olarak bilinse de, evsizlik sorunu ülkenin karanlık bir gerçeği haline gelmiş durumda. Her gün sokaklarda yaşayan yüzbinlerce insan ekonomik zorlukların ve sosyal adaletsizliğin acımasız yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Peki bu durumun ardındaki nedenler neler? ABD'de nasıl oluyorda bu kadar evsiz insan oluyor?
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Son yıllarda ABD'de kaydedilen evsizlik rakamları alarm verici boyutlara ulaştı. 2022 verilerine göre evsizlik problemi yaşayan bireylerin sayısı 582 bin kişiye ulaşmış durumda.
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Bu sayının %22'sini kronik evsizler, %6'sını gaziler ve %5'ini ise 25 yaş altı gençler oluşturuyor. Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarının astronomik seviyelere çıkması birçok insanı zor duruma sokuyor.
Kaliforniya bu konuda en çok evsizin yaşadığı eyalet olarak öne çıkıyor; burada 10.000 kişi başına düşen evsizlik oranı %43.8'e kadar yükseliyor.
Kira fiyatları özellikle Kaliforniya'da 1700-2000 dolarına üzerine çıkmışken birçok insan için geçim sağlamak giderek zorlaşıyor. Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik evsizlik olgusunu daha da derinleştiriyor.
Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliğinin açıklamalarına göre de ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyordu. Bu rakamlar 2024 yılında benzer oranda arttı.
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Evsizlik yalnızca ekonomik bir problem değil; aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir kriz. İnsanların iş bulmakta yaşadığı zorluklar, borçlanma ve mental sağlık sorunları, evsizliği tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Görselde gördüğünüz ünlü mayo modeli Loni Willison’ın hikayesi, bu durumun bir örneği. Şiddetli bir boşanmanın ardından işini kaybeden Willison, bağımlılık ve mental sağlık sorunları ile boğuşarak sokaklarda yaşamaya başladı.
New York'ta evsizler için barınak ve sosyal hizmetlerin yetersizliği durumu daha da kötüleştiriyor. Belediye Başkanı Eric Adams evsizlik konusundaki hassasiyetini artırmak amacıyla, "kanser hücreleri" benzetmesiyle dikkat çekti.
Evsizlik sorununu yüzeysel çözümlerle geçiştiremeyeceklerini belirten Adams, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı. Kısacası Amerika'nın evsizlik sorunu derin kökleri olan bir kriz olarak karşımızda duruyor. Ekonomik eşitsizlik, kira artışları ve sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi faktörler bu sorunun çözümünü zorlaştırıyor.
Ancak bu durumu ele almak ve kalıcı çözümler üretmek toplumun geleceği için hayati bir önem taşıyor. Eğer bu mesele göz ardı edilirse sadece Amerika'nın değil, diğer ülkelerin de benzer sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz olacaktır.
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Peki Türkiye'de durum ne gelin biraz da ülkemizin verilerine bakalım: Türkiye'de evsizlik oranı, çoğu kişinin düşündüğünden çok daha yüksek.
2021 verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 70 bin evsiz insan bulunuyor; bu sayının büyük bir kısmı ise İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşıyor. Ancak net bir sayı vermek zor, zira bu konuda kapsamlı bir sayım yapılmadı.
Hayrettin Bulan, Şefkat-Der Yardım Derneği'nin kurucusu olarak durumu şöyle özetliyor: “Sayılar kesin değil çünkü net bir sayım yapılmadı. Türkiye’ye sığınmacıların gelmesiyle birlikte sokakta kalanların sayısı arttı.
Özellikle kış aylarında İstanbul'da belediye salonlarına alınan evsizlerin sayısı 3 bin 500’e ulaşıyor. Fakat herkes bu salonlara gitmiyor; gerçek sayının İstanbul'da 7 ile 10 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.”
Ama tabi ülkemizde yaşanan son depremlerden sonra evsiz kalanların sayısının da arttığı bilinen bir gerçek. Ayırca artan kira fiyatları ve yaşam standartlarının düşmesi de evsizlik sorununun daha da derinleşeceği anlamına geliyor.
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Türkiye’nin geleceği için bu sorunun ciddiyetle ele alınması gerektiği açık. Sokaklarda yaşamak zorunda kalanların durumu toplumsal bir sorun olarak karşımızda duruyor ve çözüm bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
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