Hayaller Ülkesi Amerika'da Neden Bu Kadar Çok Evsiz İnsan Var?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyanın en büyük ve en gelişmiş ekonomilerinden biri olarak bilinse de, evsizlik sorunu ülkenin karanlık bir gerçeği haline gelmiş durumda. Her gün sokaklarda yaşayan yüzbinlerce insan ekonomik zorlukların ve sosyal adaletsizliğin acımasız yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Peki bu durumun ardındaki nedenler neler? ABD'de nasıl oluyorda bu kadar evsiz insan oluyor?

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