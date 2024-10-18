Osmanlı'ya İngilizlerin Ottoman Demelerinin Sebeplerini Öğrenince Şaşıracaksınız
Osmanlı'ya İngilizlerin Ottoman Demelerinin Sebeplerini Öğrenince Şaşıracaksınız
Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey’in ismi tarihçiler arasında büyük bir merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tarih boyunca 'Osman' olarak bilinen bu isim bazı akademisyenler tarafından 'Otman' ya da 'Atman' olarak da ifade ediliyor. Peki bu iddiaların ardında yatan gerçekler neler? Gelin birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osman Bey’in ismi tarih sahnesinde yıllardır tartışmalara neden oluyor. "Osman" olarak bilinen ismin aslında "Otman" ya da "Atman" olabileceği yönünde iddialar mevcut.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihçilerin ortak görüşü olmasa da Osman Bey'in gerçek adı aslında 18. yüzyıldan beri tartışılan bir konu. İddialara göre Osman Bey'in gerçek adı Otman ya da Atman olabilir. Bu iki ismin dışında Azman, Ataman, Otuman bile olabilir.
E. B. Şapolyo'nun Tezi (1935): Türk yazar E. B. Şapolyo Osman Bey’in isminin "Otman" olduğunu savunuyor. Ona göre, Osman adı zamanla İslam etkisiyle değişmiş ve gerçek kökenin yitirmiş.
István Moravcsik (1937): Macar bir Türkolog olan Moravcsik, 2. Türk Tarih Kongresi'nde Osman Bey’in adının Bizans kaynaklarında "Otman" ya da "Atman" olarak geçtiğini belirtiyor. Yani bu isimlerin eski kaynaklarda yer aldığını düşünüyor.
Hasan Adnan Erzi'nin Görüşü (1942): Tarihçi Hasan Adnan Erzi de Osman Bey’in adının ya "Otman" ya da "Tuman" olabileceğini öne sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuncer Gülensoy'un Yorumu: Tarihçi Tuncer Gülensoy Batı dillerindeki "Ottoman" ismini "od" (ateş) ve "tuman" (duman) kelimeleriyle ilişkilendiriyor. Yani bu isimlerin birleşimi Osman Bey’in adını oluşturuyor olabilir.
Aile İsimleri: Osman Bey’in ailesindeki isimlerin Türkçe olması onun da Arapça bir isme sahip olmasının pek olası olmadığını gösteriyor. Mesela babası Ertuğrul ve kardeşleri Gündüz, Savcı gibi Türkçe isimler taşıyor.
Gelelim Otman'ın Ottoman oluşuna... Ottoman deyişi de İtalyanca (Venedikliler ve Cenevizliler) aracılığıyla yayıldığı düşünülüyor. Sebebi ise Çünkü -t- ikizleşmesinin İtalyancada sıkça karşılaşılması.
Öte yandan Osman Bey’in adıyla ilgili bazı önemli belgeler de mevcut. Örneğin; Kitab-ı Velâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Horasanî: II. Beyazıt döneminde yazılan bu eserde, "Otman" ifadesi açıkça Osman Bey’i kast ediyor.
Tarih-i Âl-i Selçuk (Selçuknâme): Bu eserde de "Otmanoğlu" ifadesine rastlanıyor. Yani Osman Bey’in ismi geçmişte farklı şekillerde karşımıza çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani Osman Bey’in isminin "Osman" olarak değişmesi İslamlaşma süreciyle ilgili olabilir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte bazı isimlerin Arapça versiyonları popüler hale geldi. Bu da "Otman" isminin "Osman" olarak değişmesine yol açmış olabilir.
Kısacası Osman Bey’in gerçek isminin ne olduğu hala tartışmalı bir konu, kesin bir görüş birliği yok. Bu tartışmalar tarihsel birer hipotezden ibaret kalıyor ve ne yazık ki belirsizliklerle dolu bir yolculukta kesin bir sonuca ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Eski Türkçede "OD" ateş anlamına gelir. Muhtemelen dillere göre değişerek Otto olarak anıldı.