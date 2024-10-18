Osmanlı'ya İngilizlerin Ottoman Demelerinin Sebeplerini Öğrenince Şaşıracaksınız

Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey’in ismi tarihçiler arasında büyük bir merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tarih boyunca 'Osman' olarak bilinen bu isim bazı akademisyenler tarafından 'Otman' ya da 'Atman' olarak da ifade ediliyor. Peki bu iddiaların ardında yatan gerçekler neler? Gelin birlikte göz atalım.