3 Bin Yıllık Mumyada Keşfedildi! Dünyanın En Kötü Şöhretli Salgını Veba'nın Kökleri Antik Mısır'a Uzanıyor!

Genellikle 14. yüzyıl Avrupa'sında gözlemlenen ve bölgede 25 milyon ölüme neden olan 'kara ölümün' tarihi değişti. Bu dönemde Çin, Moğolistan ve Hindistan'a da yayıldığı bilinen vebanın Antik Mısır'a dayandığı kanıtlandı. 3 bin yıldan eski bir Mısır mumyasıda bulunan izler, milyonların ölümüne neden olan salgının moleküler kanıtı oldu.

İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren kanıtlar...