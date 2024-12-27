3 Bin Yıllık Mumyada Keşfedildi! Dünyanın En Kötü Şöhretli Salgını Veba'nın Kökleri Antik Mısır'a Uzanıyor!
3 Bin Yıllık Mumyada Keşfedildi! Dünyanın En Kötü Şöhretli Salgını Veba'nın Kökleri Antik Mısır'a Uzanıyor!
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/24/science...
Genellikle 14. yüzyıl Avrupa'sında gözlemlenen ve bölgede 25 milyon ölüme neden olan 'kara ölümün' tarihi değişti. Bu dönemde Çin, Moğolistan ve Hindistan'a da yayıldığı bilinen vebanın Antik Mısır'a dayandığı kanıtlandı. 3 bin yıldan eski bir Mısır mumyasıda bulunan izler, milyonların ölümüne neden olan salgının moleküler kanıtı oldu.
İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren kanıtlar...
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14. yüzyılda milyonlarca kişinin ölümüne neden olan tarihin en ölümcül hastalıklarından biri olarak kayıtlara geçen veba ilk kez Avrasya dışında tespit edildi!
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Yapılan araştırmalar sonucunda mumyanın kemik dokusunda, Y. Pestis'in (bubonik veba bakterisi) DNA izlerine rastlandı!
IFL Science'a göre, 3.290 yıl önceye gitmemizi sağlayan bu kişi hastalığın ileri aşamaya ulaşması neticesinde hayatını kaybetti.
Eski araştırmalar Mısır'da vebanın olabileceğine işaret ediyordu: Bilim insanları, 2004 yılında Nil Nehri kıyısındaki bir depoda binlerce yıllık pireler keşfetmişlerdi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Ne kadar önemli bil giiiiiii... Yatıp kalkıp ben de eski Mısır'da ne gibi hastalıklar vardı onu merak ediyordum valla...