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3 Bin Yıllık Mumyada Keşfedildi! Dünyanın En Kötü Şöhretli Salgını Veba'nın Kökleri Antik Mısır'a Uzanıyor!

3 Bin Yıllık Mumyada Keşfedildi! Dünyanın En Kötü Şöhretli Salgını Veba'nın Kökleri Antik Mısır'a Uzanıyor!

Mısır
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 12:02

Genellikle 14. yüzyıl Avrupa'sında gözlemlenen ve bölgede 25 milyon ölüme neden olan 'kara ölümün' tarihi değişti. Bu dönemde Çin, Moğolistan ve Hindistan'a da yayıldığı bilinen vebanın Antik Mısır'a dayandığı kanıtlandı. 3 bin yıldan eski bir Mısır mumyasıda bulunan izler, milyonların ölümüne neden olan salgının moleküler kanıtı oldu. 

İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren kanıtlar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/24/science...
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14. yüzyılda milyonlarca kişinin ölümüne neden olan tarihin en ölümcül hastalıklarından biri olarak kayıtlara geçen veba ilk kez Avrasya dışında tespit edildi!

14. yüzyılda milyonlarca kişinin ölümüne neden olan tarihin en ölümcül hastalıklarından biri olarak kayıtlara geçen veba ilk kez Avrasya dışında tespit edildi!

Popular Science'ta yer alan makaleye göre, Kara Ölüm olarak da bilinen bubonik veba, İtalya'nın Torino Mısır Müzesi'nde bulunan ve 3.290 yıl öncesine, Geç Tunç Çağı'na tarihlenen Mısır mumyasında tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda mumyanın kemik dokusunda, Y. Pestis'in (bubonik veba bakterisi) DNA izlerine rastlandı!

Yapılan araştırmalar sonucunda mumyanın kemik dokusunda, Y. Pestis'in (bubonik veba bakterisi) DNA izlerine rastlandı!

Tarihin en kötü şöhretli hastalıklarından veba, kemirgenlerin üzerinde yaşayan pirelerin insanları ısırması sonucunda bulaşıyor. Bubonik veba bakterisi, insan konağına bulaştığında lenf sistemini tahrip ediyor. Özellikle kasık, koltuk altı ve boyundaki lenf düğümlerini şişiriyor ve bu bölgelerde kitleler oluşturmasına yol açıyor. Hastalığın ileri aşamalarında ise nöbetler, kan kusma, iç kanama ve ölümden söz ediliyor.

IFL Science'a göre, 3.290 yıl önceye gitmemizi sağlayan bu kişi hastalığın ileri aşamaya ulaşması neticesinde hayatını kaybetti.

IFL Science'a göre, 3.290 yıl önceye gitmemizi sağlayan bu kişi hastalığın ileri aşamaya ulaşması neticesinde hayatını kaybetti.

Bilim dünyasını şaşkına çeviren mumyanın toplumdan izole olup olmadığı ya da bölgede yaygın bir salgının parçası olup olmadığı ise belirsiz. Bilim insanları, bu kıymetli keşif ile hastalığın Mısır versiyonunun 'olası bulaşma ve patoloji modlarına' ışık tutmasını umut ediyor.

Eski araştırmalar Mısır'da vebanın olabileceğine işaret ediyordu: Bilim insanları, 2004 yılında Nil Nehri kıyısındaki bir depoda binlerce yıllık pireler keşfetmişlerdi.

Eski araştırmalar Mısır'da vebanın olabileceğine işaret ediyordu: Bilim insanları, 2004 yılında Nil Nehri kıyısındaki bir depoda binlerce yıllık pireler keşfetmişlerdi.

Ancak bu keşif Mısır'da vebanın varlığını kanıtlayamamıştı. Ta ki bugüne dek!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Seda Kalyoncu

Ne kadar önemli bil giiiiiii... Yatıp kalkıp ben de eski Mısır'da ne gibi hastalıklar vardı onu merak ediyordum valla...