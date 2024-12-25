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Tarihin Tozlu Sayfalarından Işıl Işıl Parlayan En İhtişamlı Kraliyet Taçları

Tarihin Tozlu Sayfalarından Işıl Işıl Parlayan En İhtişamlı Kraliyet Taçları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 15:48

Tarih, yüzlerce krala, kraliçeye, sayısız saraya, birbirinden görkemli kıyafetlere tanıklık etti yüzyıllar boyunca. Değişen stillerle birlikte yöneticiler tarafından tercih edilen kıyafetler de aksesuarlar da değişim geçirdi. Kimisi değerli mücevherlerin süslediği taçları, kimisi ipek kumaşların sarıp sarmaladığı başlıkları kendisine uygun gördü.

Tarihin bugüne kadar tanıklık ettiği en ihtişamlı taçlara yakından bakmaya ne dersiniz?

Kaynak

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1. Papalık Tacı

1. Papalık Tacı

Papalık tacı, 8. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar Katolik Kilisesi papaları tarafından takılan bir taç. En son 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından, sadece saltanatının başında kullanıldı.

2. Büyük Roma İmparatorluğu tacı

2. Büyük Roma İmparatorluğu tacı

Roma İmparatoru'nun özel tasarım tacı, diğer taçlardan farklı olarak yuvarlak değil, sekizgen bir şekle sahip. Sekiz menteşeli alt tabaka, üstten kemerli ve plakalar altın perçinlerle perçinlenmiş.

Tacın her bir plakası, yaklaşık 22 karatlık yüksek ayar altından yapılmış. Taşlar, metalin içine açılmış deliklere yerleştirilmiş ve bu sayede taşlar içeriden parlıyormuş gibi bir görüntüye kavuşmuş.

Ayrıca taçta toplam sayısı 144'ü bulan safir, zümrüt ve ametist gibi değerli taşların bulunduğunu da belirtelim.

3. İngiliz Kraliyeti'nin Özel Tacı

3. İngiliz Kraliyeti'nin Özel Tacı

1661 yılında 2. Charles için yapılan taç, son olarak Kral 3. Charles tarafından takıldı.

22 karat altından yapılan taç, 30 cm'den uzun ve yaklaşık 2.23 kilo ağırlığında.

Taçta ise toplam 444 değerli taş bulunuyor: Safir, yakut, ametist ve topaz taşları. Mine ve altın üzerine oturtulan bu taşlar, yerlerinden çıkartılabiliyor. Başlarda yalnızca taç giyme töreni için kiralanan bu taşlar, daha sonra taçta kalıcı hale gelmeye başladı.

4. Iron Crown of Lombardy

4. Iron Crown of Lombardy

Hristiyan aleminin en eski kraliyet taçlarından biri. Tacın Orta Çağ'da, gümüş bandın etrafına yerleştirilmiş bir altın halka ve mücevherlerden yapıldığı iddia ediliyor.

5. Rusya İmparatorluk Tacı

5. Rusya İmparatorluk Tacı

Saray kuyumcusu Ekart ve Jérémie Pauzié, 1762 yılında Büyük Katerina'nın taç giyme töreni için özel bir taç tasarladı. Görmüş olduğunuz bu tacın tüm yüzeyi, toplam 4936 elmas kullanılarak süslendi. Orta kısımda ise inciler tercih edildi. Tacın süslemesinde ayrıca Rus Elmas Koleksiyonu'nun yedi tarihi taşından birine yer verildi. Bu taş, 1702 yılında Nerchinsk tüccarı Yan Istopnikov tarafından Çin'den satın alınan 398,72 karat (79,744 g) ağırlığında büyük bir değerli kırmızı spinel. 

Bu özel taşın ayrıca Dünyanın en büyük ikinci spineli olduğu düşünülüyor.

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6. Avusturya İmparatoru Rudolf II için 1602 yılında altın, inci ve elmaslarla yapılan özel taç

6. Avusturya İmparatoru Rudolf II için 1602 yılında altın, inci ve elmaslarla yapılan özel taç

7. Macaristan'ın Kutsal Tacı

7. Macaristan'ın Kutsal Tacı

Macaristan tarihi boyunca, sonuncusu 1916'da Charles IV olmak üzere elliden fazla kral bu tacı taktı. Kralların bu tacı takabilmesi için öncelikle 'kapa' adı veirlen bir astar giymek zorundaydı. Alt kısımdaki asimetri, bu tacı diğer taçlardan farklı bir tasarıma sahip kılıyordu. 

Elbette altın ve gümüş işçiliği oldukça göz kamaştırıcı!

8. Alman Kralı 3. Frederick'in Tacı

8. Alman Kralı 3. Frederick'in Tacı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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