Tarihin Tozlu Sayfalarından Işıl Işıl Parlayan En İhtişamlı Kraliyet Taçları

Roma İmparatoru'nun özel tasarım tacı, diğer taçlardan farklı olarak yuvarlak değil, sekizgen bir şekle sahip. Sekiz menteşeli alt tabaka, üstten kemerli ve plakalar altın perçinlerle perçinlenmiş.

Tacın her bir plakası, yaklaşık 22 karatlık yüksek ayar altından yapılmış. Taşlar, metalin içine açılmış deliklere yerleştirilmiş ve bu sayede taşlar içeriden parlıyormuş gibi bir görüntüye kavuşmuş.

Ayrıca taçta toplam sayısı 144'ü bulan safir, zümrüt ve ametist gibi değerli taşların bulunduğunu da belirtelim.