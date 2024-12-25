Tarihin Tozlu Sayfalarından Işıl Işıl Parlayan En İhtişamlı Kraliyet Taçları
Tarihin Tozlu Sayfalarından Işıl Işıl Parlayan En İhtişamlı Kraliyet Taçları
Tarih, yüzlerce krala, kraliçeye, sayısız saraya, birbirinden görkemli kıyafetlere tanıklık etti yüzyıllar boyunca. Değişen stillerle birlikte yöneticiler tarafından tercih edilen kıyafetler de aksesuarlar da değişim geçirdi. Kimisi değerli mücevherlerin süslediği taçları, kimisi ipek kumaşların sarıp sarmaladığı başlıkları kendisine uygun gördü.
Tarihin bugüne kadar tanıklık ettiği en ihtişamlı taçlara yakından bakmaya ne dersiniz?
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1. Papalık Tacı
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2. Büyük Roma İmparatorluğu tacı
3. İngiliz Kraliyeti'nin Özel Tacı
4. Iron Crown of Lombardy
5. Rusya İmparatorluk Tacı
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6. Avusturya İmparatoru Rudolf II için 1602 yılında altın, inci ve elmaslarla yapılan özel taç
7. Macaristan'ın Kutsal Tacı
8. Alman Kralı 3. Frederick'in Tacı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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