İstanbul Bebek'e Adını Veren Meşhur 'Bebek' Kim?
İstanbul Bebek'e Adını Veren Meşhur 'Bebek' Kim?
İstanbul'un ilçe ve semt isimlerinin birbirinden değişik hikayeleri var. Eminiz sizin de 'bu isim nereden geliyor ya?' diye düşündüğünüz yerler olmuştur. Hiç şüphesiz bu yerlerden birisi de Bebek. Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alan, Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında bulunan ve genellikle yüksek gelirli kişilerin oturduğu Bebek'in adı aslında tarihi bir figürden geliyor!
Gelin, detaylarıyla öğrenelim.
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İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Bebek, Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alıyor.
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Peki günümüzde oldukça popüler olan Bebek, geçmiş yıllarda da böyle miydi?
'Bebek' adının kökleri ise Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar uzanıyor. Evliya Çelebi’ye göre, Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u kuşatacağında Rumeli Hisarı yapımına 'Bebek Çelebi' lakaplı bir bölükbaşı tayin etmişti.
İstanbul kuşatması sırasında Bizans'ın buradaki egemenliği zayıfladı, zamanla haydutların eline geçen Bebek kasırları kötü bir unvana sahip oldu. Bebek'in yeniden tanınması ve iyileşmesi ise III. Ahmed ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa zamanında oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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