İstanbul Bebek'e Adını Veren Meşhur 'Bebek' Kim?

İstanbul'un ilçe ve semt isimlerinin birbirinden değişik hikayeleri var. Eminiz sizin de 'bu isim nereden geliyor ya?' diye düşündüğünüz yerler olmuştur. Hiç şüphesiz bu yerlerden birisi de Bebek. Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alan, Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında bulunan ve genellikle yüksek gelirli kişilerin oturduğu Bebek'in adı aslında tarihi bir figürden geliyor!

Gelin, detaylarıyla öğrenelim.

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