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İstanbul Bebek'e Adını Veren Meşhur 'Bebek' Kim?

İstanbul Bebek'e Adını Veren Meşhur 'Bebek' Kim?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 14:15

İstanbul'un ilçe ve semt isimlerinin birbirinden değişik hikayeleri var. Eminiz sizin de 'bu isim nereden geliyor ya?' diye düşündüğünüz yerler olmuştur. Hiç şüphesiz bu yerlerden birisi de Bebek. Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alan, Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında bulunan ve genellikle yüksek gelirli kişilerin oturduğu Bebek'in adı aslında tarihi bir figürden geliyor!

Gelin, detaylarıyla öğrenelim.

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İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Bebek, Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alıyor.

İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Bebek, Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alıyor.

Boğaz şeridi üzerinde yer alan Bebek semti, tam da ismine uygun bir şekilde 'bebek gibi' bir güzelliğe sahip. Boğaz'ın masmavi sularının, doğanın yeşilinin ve tarihin eşsiz dokusunun yan yana geldiği Bebek, İstanbul'un en pahalı noktalarından biri.

Peki günümüzde oldukça popüler olan Bebek, geçmiş yıllarda da böyle miydi?

Peki günümüzde oldukça popüler olan Bebek, geçmiş yıllarda da böyle miydi?

Bebek semtinin bilinen en eski adının farklı şekillerde yazılan Challae, Chilai, Khile, Skallia (iskeleler) sözcüğünün bozulmuş bir biçimi olan 'Hallai' olduğu iddia ediliyor. 

Bebek'in tarihi ise Bizans dönemine kadar uzanıyor. 

Bizans döneminde Bebek'te avcı ve balıkçıların koruyucusu sayılan 'Dieana' adına bir tapınak ve 'Artemis' adına bir adak yeri yapılmıştı. Ayrıca önemli bir kilise bulunuyordu.

'Bebek' adının kökleri ise Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar uzanıyor. Evliya Çelebi’ye göre, Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u kuşatacağında Rumeli Hisarı yapımına 'Bebek Çelebi' lakaplı bir bölükbaşı tayin etmişti.

'Bebek' adının kökleri ise Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar uzanıyor. Evliya Çelebi’ye göre, Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u kuşatacağında Rumeli Hisarı yapımına 'Bebek Çelebi' lakaplı bir bölükbaşı tayin etmişti.

Asıl adı Mustafa Çavuş olan Bebek Çelebi'nin adı, zamanla bu semte de verildi.

İstanbul kuşatması sırasında Bizans'ın buradaki egemenliği zayıfladı, zamanla haydutların eline geçen Bebek kasırları kötü bir unvana sahip oldu. Bebek'in yeniden tanınması ve iyileşmesi ise III. Ahmed ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa zamanında oldu.

İstanbul kuşatması sırasında Bizans'ın buradaki egemenliği zayıfladı, zamanla haydutların eline geçen Bebek kasırları kötü bir unvana sahip oldu. Bebek'in yeniden tanınması ve iyileşmesi ise III. Ahmed ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa zamanında oldu.

Bebek semtinde Hümayunabad Kasrı, Bebek Camii, mektep, çeşme, hamam, değirmen ve dükkanlar inşa edildi, başta Türkler olmak üzere Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler Bebek'e yerleşmeye evler yaptırmaya başladı. 

19.yüzyıla gelindiğinde semte vapur seferleri vaşladı. Yalıların, köşklerin çoğaldığı semt bugün ise İstanbul'un en gözde noktalarından biri.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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