Ortamlarda Satarsınız: Taksim Adının Nereden Geldiğini Açıklıyoruz!
Ortamlarda Satarsınız: Taksim Adının Nereden Geldiğini Açıklıyoruz!
İstanbul'un en popüler noktalarından biri hiç şüphesiz Taksim Meydanı. Öyle ki turistlerden sık sık 'How can I go to Tahsim, Taksim' cümlesini duyarsınız. Peki hiç merak ettiniz mi nereden geliyor bu Taksim adı?
Meydanlara hep önemli tarihi figürlerin isimleri verilirken nereden çıktı bu Taksim?
Gelin, hep birlikte öğrenelim.
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Taksim, bugün İstanbul'un Avrupa yakasının merkezi konumunda desek yeridir.
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Meydanlara genelde önemli bir tarihin ya da tarihteki ünlü bir figürün isminin verildiğini görürsünüz: Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı...
Taksim meydanı adını 19.yüzyılda kurulan su dağıtım şebekesinden alıyor. Zamanında içme suyunun dağıtımı, yani taksimi buradan yapılırdı.
Haliyle özellikle Beyoğlu tarafına yerleşen halka verilecek yeni hizmetler gerekiyordu. Bu hizmetlerin başında da su vardı.
Su sorununun çözülmesi için de Belgrad Ormanlarındaki suyun şehre taşınması planlandı. Kanallar yapıldı, su sistemi açıldı.
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Şimdilerde ise gelen turistler buradan şehrin birçok farklı yerine taksim ediliyor sanki!
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