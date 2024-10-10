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Ortamlarda Satarsınız: Taksim Adının Nereden Geldiğini Açıklıyoruz!

Ortamlarda Satarsınız: Taksim Adının Nereden Geldiğini Açıklıyoruz!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 12:21

İstanbul'un en popüler noktalarından biri hiç şüphesiz Taksim Meydanı. Öyle ki turistlerden sık sık 'How can I go to Tahsim, Taksim' cümlesini duyarsınız. Peki hiç merak ettiniz mi nereden geliyor bu Taksim adı? 

Meydanlara hep önemli tarihi figürlerin isimleri verilirken nereden çıktı bu Taksim?

Gelin, hep birlikte öğrenelim.

Kaynak

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Taksim, bugün İstanbul'un Avrupa yakasının merkezi konumunda desek yeridir.

Taksim, bugün İstanbul'un Avrupa yakasının merkezi konumunda desek yeridir.

Günde binlerce kişiyi ağırlayan, her milletten kişiyi görebileceğiniz Taksim Meydanı İstanbul'un en popüler noktalarından biri. Gerek konumu gerek tarihiyle dikkat çeken Taksim, geçmiş yıllarda da herkesin tercih ettiği bir yerdi.

Meydanlara genelde önemli bir tarihin ya da tarihteki ünlü bir figürün isminin verildiğini görürsünüz: Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı...

Meydanlara genelde önemli bir tarihin ya da tarihteki ünlü bir figürün isminin verildiğini görürsünüz: Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı...

Peki bu durum, Taksim'de neden geçerli değil? Taksim Meydanı'nın adı nereden geliyor?

Taksim meydanı adını 19.yüzyılda kurulan su dağıtım şebekesinden alıyor. Zamanında içme suyunun dağıtımı, yani taksimi buradan yapılırdı.

Taksim meydanı adını 19.yüzyılda kurulan su dağıtım şebekesinden alıyor. Zamanında içme suyunun dağıtımı, yani taksimi buradan yapılırdı.

İstanbul'un nüfusu, zaman içinde hızla artmaya başladı. Anadolu'dan veya başka ülkelerden gelenler genellikle Beyoğlu ve çevresinde ikamet etmeye başlamıştı.

Haliyle özellikle Beyoğlu tarafına yerleşen halka verilecek yeni hizmetler gerekiyordu. Bu hizmetlerin başında da su vardı.

Haliyle özellikle Beyoğlu tarafına yerleşen halka verilecek yeni hizmetler gerekiyordu. Bu hizmetlerin başında da su vardı.

Su sorununun çözülmesi için de Belgrad Ormanlarındaki suyun şehre taşınması planlandı. Kanallar yapıldı, su sistemi açıldı.

Su sorununun çözülmesi için de Belgrad Ormanlarındaki suyun şehre taşınması planlandı. Kanallar yapıldı, su sistemi açıldı.

Buradaki büyük su deposuna da 'maksem' adı verildi. Taksim kelimesi de 'maksem' kelimesinden geliyor esasında. 

Suyun taksim edilmesi, yani bölüştürülüp paylaştırılması.

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Şimdilerde ise gelen turistler buradan şehrin birçok farklı yerine taksim ediliyor sanki!

Şimdilerde ise gelen turistler buradan şehrin birçok farklı yerine taksim ediliyor sanki!
www.eskiistanbul.net

Bir sonraki İstanbul durağımız neresi olmalı? Yorumlarda buluşalım!

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