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AFAD Duyurdu: Aydın’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Aydın’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Aydın
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2024 - 20:07

AFAD, Aydın’ın Germencik ilçesinde akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Öte yandan, bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde Mudanya açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem olduğu paylaşılmıştı.

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AFAD’ın açıklamasına göre, Aydın’da yaşanan deprem saat 19.51’de ve yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın açıklamasına göre, Aydın’da yaşanan deprem saat 19.51’de ve yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın deprem paylaşımı 👇

AFAD’ın deprem paylaşımı 👇
twitter.com

Öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde yaşanan depremin detayları ise şöyle 👇

Öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde yaşanan depremin detayları ise şöyle 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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