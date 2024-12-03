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Türkiye'de Yaşayan Ünlü Fenomen Chaby Han, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Kararı ve Olayların Nedenini Yazdı!

Türkiye'de Yaşayan Ünlü Fenomen Chaby Han, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Kararı ve Olayların Nedenini Yazdı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
03.12.2024 - 18:56

Türkiye'de yaşayan ünlü sosyal medya fenomeni Güney Koreli Chaby Han, ülkesindeki sıkıyönetim kararı ve olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Chaby, 'Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin sebebi, Cumhurbaşkanı hakkında yolsuzluk soruşturması yapılması.' ifadelerini kullandı. Detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻

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Türkiye'de katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Güney Koreli Chaby Han, ülkesindeki sıkıyönetim kararı sonrası başlayan olaylar için açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Güney Koreli Chaby Han, ülkesindeki sıkıyönetim kararı sonrası başlayan olaylar için açıklamalarda bulundu.

Chaby sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin sebebi, Cumhurbaşkanı hakkında yolsuzluk soruşturması yapılması." ifadelerini kullandı.

Chaby sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin sebebi, Cumhurbaşkanı hakkında yolsuzluk soruşturması yapılması." ifadelerini kullandı.

Chaby'nin paylaşımı 👇🏻

Chaby'nin paylaşımı 👇🏻

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün uzun süredir problemler yaşadığı muhalefet partilerini Kuzey Kore ile işbirliği yapmakla suçladı ve sıkıyönetim ilan etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün uzun süredir problemler yaşadığı muhalefet partilerini Kuzey Kore ile işbirliği yapmakla suçladı ve sıkıyönetim ilan etti.

Sıkı yönetim kararı sonrası ordu tanklar eşliğinde başkent Seul'e girdi. Halk ise sıkıyönetim kararına karşı çıkmak için sokaklara çıktı.

Sıkı yönetim kararı sonrası ordu tanklar eşliğinde başkent Seul'e girdi. Halk ise sıkıyönetim kararına karşı çıkmak için sokaklara çıktı.
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Güney Kore Ulusal Meclisi ise sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir karar aldı. Katılan 190 vekilden 190'ı da sıkıyönetimin kalkması için oy verdi. CNN, karar sonrası askerlerin çekilmeye başladığını duyurdu.

Güney Kore Ulusal Meclisi ise sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir karar aldı. Katılan 190 vekilden 190'ı da sıkıyönetimin kalkması için oy verdi. CNN, karar sonrası askerlerin çekilmeye başladığını duyurdu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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