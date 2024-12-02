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Donald Trump: "Rehineler Serbest Bırakılmazsa Orta Doğu Cehennemi Yaşar"

Donald Trump: "Rehineler Serbest Bırakılmazsa Orta Doğu Cehennemi Yaşar"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2024 - 22:31 Son Güncelleme: 02.12.2024 - 22:57

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak” dedi.

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Hamas'ı tehdit ederek, “ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, bunun Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular aleyhinde ciddi sonuçları olacak” dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Hamas'ı tehdit ederek, “ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, bunun Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular aleyhinde ciddi sonuçları olacak” dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında Hamas'ı tehdit ederek, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında Hamas'ı tehdit ederek, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirler hakkında konuşan Trump açıklamasında şunları söyledi:

Gazze'deki İsrailli esirler hakkında konuşan Trump açıklamasında şunları söyledi:

'Herkes insanlık dışı bir biçimde rehine tutulan İsraillilerden bahsediyor. Herkes konuşuyor ama harekete geçen yok. Size şu gerçeği bildireyim ki eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner. Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler. Bu işten sorumlu olanlar Amerikan tarihinde görülmedik şekilde çok sert vurulacak. Rehineleri derhâl serbest bırakın.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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palpito___

Amerika donalddan biz malum şahıstan kurtulamadık gittiiiii

gamzeee

yine geldi bu sahalara gelmez olaydi

makalele

hadi bakalim ya herru ya merru trum kardes gorelim guclerinizi. biz tek siz alayiniz.

o. k.

Saçmalıyorsun milyonlarca masum insanın ölmesini diliyorsun farkında mısın?