GQ Men Of The Year 2024 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?
GQ Men Of The Year 2024 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?
Ülkemizin en prestijli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen GQ Men Of The Year gecesi, her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlendi. Yıldızlar geçidinin yaşandığı törende kimileri konuşmalarıyla dikkat çekerken kimileri de kombinleriyle fırtınalar estirdi. En merak edilen konu ise dağıtılan ödüller oldu.
Gelin bakalım GQ Men Of The Year 2024 töreninde kimler hangi ödüllere layık görülmüş, birlikte görelim...
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Yılın Yükselen Yıldız Oyuncusu - Burak Berkay Akgül
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Yılın Sporcusu - Yusuf Dikeç
Yılın Komedi İnsanı - Zafer Algöz
Yılın Moda Tasarımcısı - Emre Erdemoğlu
Yılın Şefi - Mehmet Akdağ
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Yılın Ekran Yıldızı - Burak Deniz
Yılın Stil Sahibi Erkeği - Can Hakko
Yılın Oyuncusu - Ekin Koç
Yılın Cesaret Ödülü - Kerem Kazaz
Yılın Hype'ı - Mert Demir
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Yılın Göz Alıcı Başarısı - Afra Saraçoğlu
Yılın Uluslararası Başarısı - İlker Kaleli
Yılın Kadını - Gökçe Bahadır
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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