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GQ Men Of The Year 2024 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?

GQ Men Of The Year 2024 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.12.2024 - 00:57

Ülkemizin en prestijli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen GQ Men Of The Year gecesi, her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlendi. Yıldızlar geçidinin yaşandığı törende kimileri konuşmalarıyla dikkat çekerken kimileri de kombinleriyle fırtınalar estirdi. En merak edilen konu ise dağıtılan ödüller oldu.

Gelin bakalım GQ Men Of The Year 2024 töreninde kimler hangi ödüllere layık görülmüş, birlikte görelim...

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Yılın Yükselen Yıldız Oyuncusu - Burak Berkay Akgül

Yılın Yükselen Yıldız Oyuncusu - Burak Berkay Akgül

Yılın Sporcusu - Yusuf Dikeç

Yılın Sporcusu - Yusuf Dikeç

Yılın Komedi İnsanı - Zafer Algöz

Yılın Komedi İnsanı - Zafer Algöz

Yılın Moda Tasarımcısı - Emre Erdemoğlu

Yılın Moda Tasarımcısı - Emre Erdemoğlu

Yılın Şefi - Mehmet Akdağ

Yılın Şefi - Mehmet Akdağ
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Yılın Ekran Yıldızı - Burak Deniz

Yılın Ekran Yıldızı - Burak Deniz

Yılın Stil Sahibi Erkeği - Can Hakko

Yılın Stil Sahibi Erkeği - Can Hakko

Yılın Oyuncusu - Ekin Koç

Yılın Oyuncusu - Ekin Koç

Yılın Cesaret Ödülü - Kerem Kazaz

Yılın Cesaret Ödülü - Kerem Kazaz

Yılın Hype'ı - Mert Demir

Yılın Hype'ı - Mert Demir
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Yılın Göz Alıcı Başarısı - Afra Saraçoğlu

Yılın Göz Alıcı Başarısı - Afra Saraçoğlu

Yılın Uluslararası Başarısı - İlker Kaleli

Yılın Uluslararası Başarısı - İlker Kaleli

Yılın Kadını - Gökçe Bahadır

Yılın Kadını - Gökçe Bahadır

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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