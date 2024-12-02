Nerede Olduğunu Merak Etmiştik: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen GQ Gecesinde Ortaya Çıktı!

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen sosyal medya sayesinde kısa sürede tanınmıştı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup Bingöl'de bir sağlık merkezine atanmıştı ancak işe başlamamıştı. Bu konuyla gündemdeyken bir de Instagram hesabın paylaştığı son haliyle dikkat çekmişti. Bir süredir nerede ve ne yaptığı merak edilen İdil Bilgen, bu akşam düzenlenen GQ gecesinde boy gösterdi.