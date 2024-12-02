Nerede Olduğunu Merak Etmiştik: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen GQ Gecesinde Ortaya Çıktı!
Nerede Olduğunu Merak Etmiştik: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen GQ Gecesinde Ortaya Çıktı!
Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen sosyal medya sayesinde kısa sürede tanınmıştı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup Bingöl'de bir sağlık merkezine atanmıştı ancak işe başlamamıştı. Bu konuyla gündemdeyken bir de Instagram hesabın paylaştığı son haliyle dikkat çekmişti. Bir süredir nerede ve ne yaptığı merak edilen İdil Bilgen, bu akşam düzenlenen GQ gecesinde boy gösterdi.
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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasında tacı takan isim İdil Bilgen olmuştu hatırlarsanız.
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Birinciliği yüzünden epey bir tartışma konusu haline gelen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan güzelin yarışmadan sonra ataması yapılmıştı.
Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atamasından sonra görev süresi başlamasına rağmen ortalıkta görünmemesi oldukça dikkat çekmişti.
Ardından kendisinin ülke çapında tanınan bir büyükelçi olduğunu öğrendiğimiz babasının yanında Amerika'da olduğunu görmüştük.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen GQ Men Of The Year gecesinde boy gösterdi.
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Tescilli güzelin pembeler içindeki kombini de dikkatlerden kaçmadı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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