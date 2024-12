GQ Men Of The Year Gecesinde "Yılın Kadını" Seçilen Gökçe Bahadır Ödül Konuşmasıyla Alkışa Tutuldu!

Ekranların sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır gerek oyunculuğu gerekse asil güzelliğiyle her daim büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça adından bahsettiren ünlü oyuncu bu akşam farklı bir konuyla gündeme oturdu. GQ Men Of The Year 2024 gecesine damgasını vuran Gökçe Bahadır 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye eşiyle katılan Bahadır, hem kombini hem de ödül konuşmasıyla yine alkış topladı.