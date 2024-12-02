onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
GQ Men Of The Year Gecesinde "Yılın Kadını" Seçilen Gökçe Bahadır Ödül Konuşmasıyla Alkışa Tutuldu!

GQ Men Of The Year Gecesinde "Yılın Kadını" Seçilen Gökçe Bahadır Ödül Konuşmasıyla Alkışa Tutuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.12.2024 - 23:48

Ekranların sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır gerek oyunculuğu gerekse asil güzelliğiyle her daim büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça adından bahsettiren ünlü oyuncu bu akşam farklı bir konuyla gündeme oturdu. GQ Men Of The Year 2024 gecesine damgasını vuran Gökçe Bahadır 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye eşiyle katılan Bahadır, hem kombini hem de ödül konuşmasıyla yine alkış topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gökçe Bahadır hem başarılı oyunculuk yetenekleriyle hem de duru güzelliğiyle sıkça gündem oluyor.

Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gökçe Bahadır hem başarılı oyunculuk yetenekleriyle hem de duru güzelliğiyle sıkça gündem oluyor.

Son olarak Kulüp ve Ömer dizilerindeki başarılarıyla kariyerinde daha da büyük sıçrayışlar yaşayan ünlü oyuncu bu akşam yine adını manşetlere taşımayı başardı.

Son olarak Kulüp ve Ömer dizilerindeki başarılarıyla kariyerinde daha da büyük sıçrayışlar yaşayan ünlü oyuncu bu akşam yine adını manşetlere taşımayı başardı.

Ünlülerin adeta akın ettiği GQ Men of the Year 2024 gecesine eşi yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la katılan Bahadır, yine asaletini konuşturdu.

Ünlülerin adeta akın ettiği GQ Men of the Year 2024 gecesine eşi yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la katılan Bahadır, yine asaletini konuşturdu.

Kombiniyle göz kamaştıran ünlü oyuncu yine ve yeniden tüm beğenileri toplarken gecenin ilerleyen saatlerinde "Yılın Kadını" ödülünün sahibi oldu.

Kombiniyle göz kamaştıran ünlü oyuncu yine ve yeniden tüm beğenileri toplarken gecenin ilerleyen saatlerinde "Yılın Kadını" ödülünün sahibi oldu.

Kendisi GQ dergisinin tanıtım videosunda da yer alarak kırmızılar içindeki kombiniyiyle herkesten geçer not aldı.

Kendisi GQ dergisinin tanıtım videosunda da yer alarak kırmızılar içindeki kombiniyiyle herkesten geçer not aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aurasıyla göz kamaştıran Bahadır, ödülünü Kulüp dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin elinden aldı.

Aurasıyla göz kamaştıran Bahadır, ödülünü Kulüp dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin elinden aldı.

Pek çok ödül konuşmasının yapıldığı gecede yine alkışları toplayan bir ödül konuşmasına imza atan Gökçe Bahadır sosyal medyada da gündem oldu.

Pek çok ödül konuşmasının yapıldığı gecede yine alkışları toplayan bir ödül konuşmasına imza atan Gökçe Bahadır sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Gökçe Bahadır'ın ödül konuşması...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın