GQ Men Of The Year Gecesinde "Yılın Kadını" Seçilen Gökçe Bahadır Ödül Konuşmasıyla Alkışa Tutuldu!
GQ Men Of The Year Gecesinde "Yılın Kadını" Seçilen Gökçe Bahadır Ödül Konuşmasıyla Alkışa Tutuldu!
Ekranların sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır gerek oyunculuğu gerekse asil güzelliğiyle her daim büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça adından bahsettiren ünlü oyuncu bu akşam farklı bir konuyla gündeme oturdu. GQ Men Of The Year 2024 gecesine damgasını vuran Gökçe Bahadır 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye eşiyle katılan Bahadır, hem kombini hem de ödül konuşmasıyla yine alkış topladı.
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Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gökçe Bahadır hem başarılı oyunculuk yetenekleriyle hem de duru güzelliğiyle sıkça gündem oluyor.
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Son olarak Kulüp ve Ömer dizilerindeki başarılarıyla kariyerinde daha da büyük sıçrayışlar yaşayan ünlü oyuncu bu akşam yine adını manşetlere taşımayı başardı.
Ünlülerin adeta akın ettiği GQ Men of the Year 2024 gecesine eşi yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la katılan Bahadır, yine asaletini konuşturdu.
Kombiniyle göz kamaştıran ünlü oyuncu yine ve yeniden tüm beğenileri toplarken gecenin ilerleyen saatlerinde "Yılın Kadını" ödülünün sahibi oldu.
Kendisi GQ dergisinin tanıtım videosunda da yer alarak kırmızılar içindeki kombiniyiyle herkesten geçer not aldı.
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Aurasıyla göz kamaştıran Bahadır, ödülünü Kulüp dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin elinden aldı.
Pek çok ödül konuşmasının yapıldığı gecede yine alkışları toplayan bir ödül konuşmasına imza atan Gökçe Bahadır sosyal medyada da gündem oldu.
İşte Gökçe Bahadır'ın ödül konuşması...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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