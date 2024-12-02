Burada Neler Oluyor? Wanda Nara'dan Icardi'ye Şaşırtan 'Silah' Suçlaması!
Burada Neler Oluyor? Wanda Nara'dan Icardi'ye Şaşırtan 'Silah' Suçlaması!
Galatasaray'ın gözde futbolcusu Mauro Icardi ve boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara arasındaki krizler bitmek bilmiyor. Ne yapsalar gündeme oturan çift bu sefer de farklı bir olayla gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızıların eski yengesi Wanda, Icardi'nin evi terk etmediğini belirtti. Bunun yanında bir de ünlü futbolcunun silahlı olduğunu iddia edince polisler yıldız futbolcunun kapısına dayandı.
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve aylardır kriz yaşadığı eşi Wanda Nara boşanmanın eşiğinde biliyorsunuz ki.
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Yaşadıkları skandallarla Türk futbol tarihine de damga vurmayı başaran olaylı ikili arasındaki tansiyon bir an olsun düşmedi.
Çok çekişmeli şekilde boşanacakları tahmin edilen çiftten Icardi, boşanma sürecinin hukuki boyutları ve hareketli dönemin parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçti.
İtalyan basınından Corriere dello Sports'un haberine göre; aldattığı eşiyle aralarında suların bir türlü durulmadığı Wanda Nara; Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istemiş.
Söylenenlere göre, Wanda'nın bu isteğini kabul etmeyen Icardi'nin talebe uymayıp evde kaldığı söylendi.
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Icardi'nin evi terk etmeme kararına tepki gösteren Wanda Nara'ysa çözümü polisi aramakta buldu. Nara polislere yıldız futbolcu Icardi'nin evde silahlı olduğunu söyleyerek şikayet etti.
Icardi tüm bunların ardından kendi rızasıyla evden ayrılsa da ihbar üzerine polisler hızlı şekilde eve geldi. Yaklaşık 5 saat boyunca dip bucak arama yapan emniyet güçleri Wanda Nara'nın şikayette belirttiği Icardi'nin silahını bulamadılar.
Wanda'nın silah suçlaması yapmasının arkasındaki nedeni de ortaya çıktı. Yıldız golcü Wanda Nara'yı, ortak olan paralarını kendi zimmetine usülsüz şekilde geçirdiğini iddia ederek 'silah' suçlamasında bulunduğu tahmin ediliyor...
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Bu wanda'dan icardi'den midem bulanmaya başladı, tipik kardashian ve kanye west ilişkisine döndu 🤢