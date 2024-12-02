Burada Neler Oluyor? Wanda Nara'dan Icardi'ye Şaşırtan 'Silah' Suçlaması!

Galatasaray'ın gözde futbolcusu Mauro Icardi ve boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara arasındaki krizler bitmek bilmiyor. Ne yapsalar gündeme oturan çift bu sefer de farklı bir olayla gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızıların eski yengesi Wanda, Icardi'nin evi terk etmediğini belirtti. Bunun yanında bir de ünlü futbolcunun silahlı olduğunu iddia edince polisler yıldız futbolcunun kapısına dayandı.