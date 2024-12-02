Çok Zorluk Yaşamış: Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok'un Geçmişindeki Parasızlık Hikayesi Yürek Burktu
Çok Zorluk Yaşamış: Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok'un Geçmişindeki Parasızlık Hikayesi Yürek Burktu
Prens dizisiyle adeta ortalığı kasıp kavuran Giray Altınok son dönemin en popüler oyuncularından biri oldu. Kariyerinin yanısıra içten muhabbetleriyle herkesin gönlünü fethetmeyi başardı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. İzleyenlerin her haliyle samimi bulduğu Altınok bu kez içimizi burktu. İstanbul'a geldiği ilk yıllarındaki parasızlık dönemini anlatırken “3 gün yemek yemediğimiz oldu” diyerek anlattı.
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Birçok kişinin Güldür Güldür programıyla tandığını Giray Altunok, aslında ilk olarak Kaybedenler Kulübü'nde canlandırdığı 'Ressam Hakan' rolüyle hayatımıza girdi.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanan 'Prens' dizisiyle ortalıkta fırtınalar estiriyor.
Son yılların en çok ses getiren komedi yapımlarından birinin başrolünü canlandırarak var olan hayran kitlesini daha da genişletmiş durumda.
Sempatikliği, ünlüler dünyasında parmakla gösterilen cinsten aile hayatı ve doğallığı derken her haliyle dikkatleri üzerine çeker oldu.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Anlattığı her hikayeyle milleti kırıp geçiren Altınok bir anısıyla hüzünlendirdi.
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İş için İstanbul'a geldiği ilk dönemlerde ev arkadaşı 'Ozan'la birlikte yaşadığı yokluk dönemini “3 gün yemek yemediğimiz oldu” diyerek anlattı.
"Üst sokaktaki markete gidip erzak istedim" dedikten sonra marketçiyle olan diyaloğunu anlattıktan sonra “Hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağlamışımdır” ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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