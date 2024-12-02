Çok Zorluk Yaşamış: Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok'un Geçmişindeki Parasızlık Hikayesi Yürek Burktu

Prens dizisiyle adeta ortalığı kasıp kavuran Giray Altınok son dönemin en popüler oyuncularından biri oldu. Kariyerinin yanısıra içten muhabbetleriyle herkesin gönlünü fethetmeyi başardı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. İzleyenlerin her haliyle samimi bulduğu Altınok bu kez içimizi burktu. İstanbul'a geldiği ilk yıllarındaki parasızlık dönemini anlatırken “3 gün yemek yemediğimiz oldu” diyerek anlattı.