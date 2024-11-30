Icardi, Wanda Nara'nın Açtığı Boşanma Davasına Yönelik Psikolojik Değerlendirme İçin Mahkemeye Çıktı
Icardi, Wanda Nara'nın Açtığı Boşanma Davasına Yönelik Psikolojik Değerlendirme İçin Mahkemeye Çıktı
Icardi'nin Wanda Nara'yla boşanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Magazin gündemine damga vuran olayların ardından Icardi'nin adı her gün başka bir olayla anılıyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde boşanma avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddialarına karışmıştı. Gündemden bir an olsun düşmeyen futbolcu bugün psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Galatasaraylı futbolcu Icardi ve Wanda Nara arasındaki boşanma davası Arjantin basınında olduğu kadar bizim gündemimizde de büyük ses getirmeye kaldığı yerden devam ediyor.
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Bir süre önce boşanacaklarını açıklayan, ardından paylaşımlarıyla kafaları karıştıran çiftin Wanda cephesinde L-Gante isimli rapçiyle aşk rüzgarları esince Icardi'nin sabrı fena taşmıştı.
Oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacakları tahmin edilen Icardi'nin adı ise bu süreçte sık sık aşk iddialarına karışır oldu.
Geçtiğimiz gün futbolcunun avukatı Angela Burgos ile ilişki yaşadığı iddia edilmiş, Burgos ise kısa sürede bu iddiaları yalanlamıştı.
Arjantinli futbolcu bugün boşanma sürecinin hukuki boyutları ve bu sürecin bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelere tabi tutuldu.
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Tartışmalı bir boşanma süreci yaşayan Icardi'nin psikolojik kontrolden geçmesi basının ilgilisini çekti. Hukuki süreçte Icardi, psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine gitti.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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