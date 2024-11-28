Icardi'nin Wanda Nara'yı Unutup Aşk Yaşadığı İddia Edilen Avukatı Angela Burgos'tan İlk Açıklama Geldi!

Son günlerde magazin gündemini çalkalayan konulardan bir tanesi de sarsıntıların bir türlü durulmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisi biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'nin avukatı Angela Burgos ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Burgos'tan ilk açıklama geldi!