Icardi'nin Wanda Nara'yı Unutup Aşk Yaşadığı İddia Edilen Avukatı Angela Burgos'tan İlk Açıklama Geldi!
Icardi'nin Wanda Nara'yı Unutup Aşk Yaşadığı İddia Edilen Avukatı Angela Burgos'tan İlk Açıklama Geldi!
Son günlerde magazin gündemini çalkalayan konulardan bir tanesi de sarsıntıların bir türlü durulmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisi biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'nin avukatı Angela Burgos ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Burgos'tan ilk açıklama geldi!
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin biricik eşi Wanda Nara ile yaşadıkları son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi.
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Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Icardi'nin de başına gelmeyen kalmadı desek yeri!
biz hala Icardi ve Wanda Nara ikilisinin arasında neler olduğunu anlamlandırmaya çalışırken geçtiğimiz saatlerde İtalyan medyası gündemi sarsan bir iddiayı ortaya attı ve Icardi'nin avukatı Angela Burgos ile ilişki yaşadığı iddia edildi.
Ortaya atılan iddia hakkında Icardi sessizliğini korurken avukat Angela Burgos'tan ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.
Burgos, "Icardi çekici biri, çok kültürlü ve centilmen ama şu anda başka bir şey düşünüyorum" açıklamalarında bulunarak ortaya atılan aşk iddialarını yalanladı.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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