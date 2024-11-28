7 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen Aslı Enver, Sinem Kobal ve Fahriye Evcen Üçlüsünden En Çok Kim Değişmiş?

Magazin gündeminin en sevilen isimlerinden olan Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal üçlüsü en son 2017 yılında Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelmişti hatırlarsanız. 2017 yılından sonra ünlü güzeller evlenmiş, anne olmuş ve hayatlarında birçok şey değişmişti. Üç arkadaş tam 7 yıl sonra dün yeniden bir araya geldi. Yıllar içerisinde değişen ünlü isimler birlikte pozlarını +5 notuyla paylaştı! Peki Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal üçlüsünden en çok kim değişti?