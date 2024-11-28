7 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen Aslı Enver, Sinem Kobal ve Fahriye Evcen Üçlüsünden En Çok Kim Değişmiş?
7 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen Aslı Enver, Sinem Kobal ve Fahriye Evcen Üçlüsünden En Çok Kim Değişmiş?
Magazin gündeminin en sevilen isimlerinden olan Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal üçlüsü en son 2017 yılında Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelmişti hatırlarsanız. 2017 yılından sonra ünlü güzeller evlenmiş, anne olmuş ve hayatlarında birçok şey değişmişti. Üç arkadaş tam 7 yıl sonra dün yeniden bir araya geldi. Yıllar içerisinde değişen ünlü isimler birlikte pozlarını +5 notuyla paylaştı! Peki Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal üçlüsünden en çok kim değişti?
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Magazin gündeminin en sevilen isimlerinden olan Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal üçlüsü en son 2017 yılında Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelmişti hatırlarsanız.
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O pozun üzerinden tam 7 yıl geçti! 7 yılda ünlü isimlerimiz evlendi hatta çocuk sahibi oldu. Tabii hayatlarında da birçok şey değişti. Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal üçlüsü 7 yılın ardından dün yeniden bir araya geldi.
Sinem Kobal, yakın arkadaşlarıyla olan pozunu çocukları da ekleyerek +5 notuyla paylaştı! Tabii ünlü güzellerin yıllar içerisindeki değişimi de gözlerden kaçmadı!
Peki 7 yıl içerisinde Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal üçlüsünden sizce en çok kim değişti?
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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