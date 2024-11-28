Meğer Ne Çok Estetik Biriktirmişsin Ömrüne: Birce Akalay'ın Estetik Geçmişini ve Değişimini İnceliyoruz!
Meğer Ne Çok Estetik Biriktirmişsin Ömrüne: Birce Akalay'ın Estetik Geçmişini ve Değişimini İnceliyoruz!
İlk olarak Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı 'Havva' rolüyle tanınan Birce Akalay, hem kariyeri hem açıklamaları ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Şimdilerde Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla gündemde olan Birce Akalay, güzelliğiyle de herkesi büyüleyen isimlerden biri. Ancak Akalay, her zaman böyle mi görünüyordu diyecek olursanız tabii ki hayır. Gelin ünlü ismin estetiklerini birlikte inceleyelim!
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İlk olarak Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı "Havva" rolüyle tanınan Birce Akalay, hem rol aldığı projeler ile hem sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Hakan Kurtaş ile aşkını açıklayan ve yılın en sürpriz çiftlerinden biri olan Akalay, sevgilisiyle paylaştığı ve aşk kokan pozlar ile de bu yıl çok konuşuldu.
Tabii bir de güzelliğiyle! Ünlü oyuncu herkesi büyüleyen güzelliğiyle neredeyse her etkinlikte öne çıktı desek yeri. Peki Birce Akalay her zaman böyle mi görünüyordu? Tabii ki hayır!
Mesela Birce Akalay, 2004 yılında ülkemizde düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 3. olduğunda böyle görünüyordu 👇🏻
2004 ve 2007 yılları arasında spikerlik yaptığında ise böyle görünüyordu 👇🏻 Tabii ki Birce Akalay yıllar içerisinde yaş aldıkça yüzü oturdu, gelişti ve değişti. Ancak bu gelişimde estetiklerin de büyük payı vardı!
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Senin Uğruna dizisinden sonra Kader dizisinde oynamaya başlayan Birce Akalay'ın ilk değişimi incecik kaşlarını kalınlaştırması oldu.
Daha sonra ise resmen 'Nereden nereye' dedirtecek bir değişim geçiren Birce Akalay, "Benim bıçak altına yattığım herhangi bir estetiğim yok. Herkesin yaptırdığı kadar ufak tefek dokunuşlar var" dese de burun ve dudak bölgesindeki değişiklikler dikkat çekiyor.
Tabii bu değişimler de ünlü oyuncunun burun estetiği (rinoplasti) ve dudak dolgusu gibi estetik müdahaleler yaptırdığı iddialarını güçlendiriyor.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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