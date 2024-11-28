Meğer Ne Çok Estetik Biriktirmişsin Ömrüne: Birce Akalay'ın Estetik Geçmişini ve Değişimini İnceliyoruz!

İlk olarak Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı 'Havva' rolüyle tanınan Birce Akalay, hem kariyeri hem açıklamaları ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Şimdilerde Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla gündemde olan Birce Akalay, güzelliğiyle de herkesi büyüleyen isimlerden biri. Ancak Akalay, her zaman böyle mi görünüyordu diyecek olursanız tabii ki hayır. Gelin ünlü ismin estetiklerini birlikte inceleyelim!