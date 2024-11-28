Gelinine Yapacaklarını Şimdiden Anlatan Nurgül Yeşilçay'ın Kaynanalık Planları Topa Tutuldu!
Gelinine Yapacaklarını Şimdiden Anlatan Nurgül Yeşilçay'ın Kaynanalık Planları Topa Tutuldu!
Son dönemlerde sosyal medya hesabında ürettiği eğlence içerikli paylaşımlar ile gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Yenenler'in 'Oğlunun sevgilisi olsa karışır mısın?' sorusunu tüm samimiyetiyle yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, kaynanalık becerilerini de teker teker anlattı! Yeşilçay'ın kaynanalık becerileri kimilerine 'Düşman başına' dedirtirken kimileri de 'Tam bir koç burcu' dedi.
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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve neşe dolu tavırlarıyla her birimizi kahkahalara boğan Nurgül Yeşilçay'ı hepimiz tanıyoruz. Ünlü oyuncu son dönemlerde sosyal medya hesabında ürettiği eğlence içerikli paylaşımlar ile gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz günlerde de Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri' programına konuk olan Yeşilçay, yine izleyenleri çok güldürdü.
Yenenler'in "Oğlunun sevgilisi olsa karışır mısın?" sorusunu tüm samimiyetiyle yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, kaynanalık becerilerini de teker teker anlattı!
"Oğlumun yanındayken hiçbir şey söylemem ancak oğlum gittikten sonra kıza şöyle olsa olmaz mıydı falan derim" açıklamalarında bulunan Yeşilçay, kimilerine "Düşman başına" dedirtirken...
Yenenler'in "Kız seni oğluna şikayet etse ne yaparsın?" sorusuna ise "İnkar ederim!" yanıtını verdi! Yeşilçay'ın kaynanalık becerileri yorum yağmuruna tutuldu!
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Şimdi de Nurgül Yeşilçay'ın açıklamalarına gelen tepkilere bir bakalım👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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