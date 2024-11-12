Kariyeri, Sağlığı...: Başına Gelmeyen Kalmayan Icardi'nin Wanda Nara Yüzünden Yaşadıklarını Anlatıyoruz!

Son günlerin gündemini çalkalayan Wanda Nara ve Icardi ilişkisinde sular durulmuyor biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisi de çok konuşuldu. Daha sonra maçta sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan Icardi'nin neredeyse başına gelmeyen kalmadı! Peki Galatasaray'ın yıldız futbolcusu neler yaşadı? Gelin birlikte bakalım!