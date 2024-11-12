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Kariyeri, Sağlığı...: Başına Gelmeyen Kalmayan Icardi'nin Wanda Nara Yüzünden Yaşadıklarını Anlatıyoruz!

Kariyeri, Sağlığı...: Başına Gelmeyen Kalmayan Icardi'nin Wanda Nara Yüzünden Yaşadıklarını Anlatıyoruz!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
12.11.2024 - 13:46

Son günlerin gündemini çalkalayan Wanda Nara ve Icardi ilişkisinde sular durulmuyor biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisi de çok konuşuldu. Daha sonra maçta sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan Icardi'nin neredeyse başına gelmeyen kalmadı! Peki Galatasaray'ın yıldız futbolcusu neler yaşadı? Gelin birlikte bakalım!

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Bir dargın bir barışık olmalarına çok alıştığımız Wanda Nara ve Icardi ilişkisi son dönemlerde epey sallantıda. Hatta Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni gündemde adeta bir bomba etkisi yarattı.

Bir dargın bir barışık olmalarına çok alıştığımız Wanda Nara ve Icardi ilişkisi son dönemlerde epey sallantıda. Hatta Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni gündemde adeta bir bomba etkisi yarattı.

Önce boşanma iddiaları ortaya atılan ünlü çift daha sonra barışma kararı alsa da bir türlü dikiş tutturamadı ve Wanda Nara'nın L-Gante isimli rapçi ile samimi görüntüleri de ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.

Önce boşanma iddiaları ortaya atılan ünlü çift daha sonra barışma kararı alsa da bir türlü dikiş tutturamadı ve Wanda Nara'nın L-Gante isimli rapçi ile samimi görüntüleri de ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.

Canlı yayında sevgilisiyle öpüştüğü anları yayınlayan Nara, yeni ilişkisine devam ederken Icardi'nin hüznü gözlerinden okundu. Bir de üstüne Tottenham maçında sakatlanıp sezonu kapatmak zorunda kaldı.

Canlı yayında sevgilisiyle öpüştüğü anları yayınlayan Nara, yeni ilişkisine devam ederken Icardi'nin hüznü gözlerinden okundu. Bir de üstüne Tottenham maçında sakatlanıp sezonu kapatmak zorunda kaldı.

Tüm yaşananlara rağmen biricik aşkı Wanda Nara'ya "Sen benim zayıf noktam hem de gücümsün" mesajı gönderen Icardi mesajına karşılık bulamadığı gibi bir de L-Gante'nin "En büyük Fenerbahçe" videosuyla karşılaştı.

Tüm yaşananlara rağmen biricik aşkı Wanda Nara'ya "Sen benim zayıf noktam hem de gücümsün" mesajı gönderen Icardi mesajına karşılık bulamadığı gibi bir de L-Gante'nin "En büyük Fenerbahçe" videosuyla karşılaştı.

Sezonu kapattı, psikolojisini bozdu, aldatıldı derken Icardi bir de her şeyin üzerine reklam anlaşmasını durdurmak zorunda kaldı.

Sezonu kapattı, psikolojisini bozdu, aldatıldı derken Icardi bir de her şeyin üzerine reklam anlaşmasını durdurmak zorunda kaldı.
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Hatırlarsanız Wanda Nara ve Icardi bir mücevher markasının yüzü olmuştu. Ancak marka ikilinin ilişkisindeki belirsizlik nedeniyle anlaşmayı durdurdu. Tabii bu da büyük bir maddi kayıp anlamına geliyor.

Hatırlarsanız Wanda Nara ve Icardi bir mücevher markasının yüzü olmuştu. Ancak marka ikilinin ilişkisindeki belirsizlik nedeniyle anlaşmayı durdurdu. Tabii bu da büyük bir maddi kayıp anlamına geliyor.

Bakalım Icardi daha neler yaşayacak!

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