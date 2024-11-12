Kitabın Ortasından Konuştu: Atilla Taş'dan Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin Aşk Üçgenine Güldüren Yorum!

Son günlerde gündemimizde Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni var biliyorsunuz ki. Evliliğiyle ilgili problemler yaşayan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile pozları çok konuşulmuş, ünlü çift hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Son olarak Galatasaray taraftarlarını epey kızdıran Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabı şikayetler üzerine kapatılmıştı. Atilla Taş'tan bu aşk üçgenine güldüren bir yorum geldi.