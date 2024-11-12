Kitabın Ortasından Konuştu: Atilla Taş'dan Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin Aşk Üçgenine Güldüren Yorum!
Kitabın Ortasından Konuştu: Atilla Taş'dan Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin Aşk Üçgenine Güldüren Yorum!
Son günlerde gündemimizde Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni var biliyorsunuz ki. Evliliğiyle ilgili problemler yaşayan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile pozları çok konuşulmuş, ünlü çift hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Son olarak Galatasaray taraftarlarını epey kızdıran Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabı şikayetler üzerine kapatılmıştı. Atilla Taş'tan bu aşk üçgenine güldüren bir yorum geldi.
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Bir dargın bir barışık olmalarına çok alıştığımız Wanda Nara ve Icardi ilişkisi son dönemlerde yine sallantıda biliyorsunuz ki. Takip edenler mutlaka bilir. Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni de son günlerde gündemi epey meşgul ediyor.
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Önce boşanma iddiaları sonra barışma haberleri derken Wanda Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı ilişki gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.
Önce L-Gante ile samimi görüntüler paylaşan Nara, daha sonra açtığı canlı yayında ünlü rapçiyle öpüştüğü anlar nedeniyle Türk halkından da tepki görmüştü hatırlarsanız.
Bu aşk üçgeni gündemin zirvesine yerleşince ünlü isimler de yaşananlara tepkisiz kalamadı tabii. Wanda Nara, Icardi ve L-Gante ilişkisine yorum yapan isimlerden bir tanesi de Atilla Taş oldu.
Atilla Taş, bu aşk üçgeni için "Olm bu wanda Nara attan inip, bildiğin eşşeğe binmiş. Bizim Sarıgöl’de bi gırnatacı Selim vardı bu herif aynı ona benziyor! 😂" yorumunda bulundu.
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İşte ünlü ismin paylaşımı 👇🏻
Hızını alamayan Taş, bir takipçisinin L-Gante yorumuna da yanıt vermeden edemedi 👇🏻
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