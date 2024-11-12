Çapkınlık Turunda mıydı? Kameraları Görünce Panik Yapan Doğukan Güngör Mekan Çalışanlarına Sitem Etti!
Çapkınlık Turunda mıydı? Kameraları Görünce Panik Yapan Doğukan Güngör Mekan Çalışanlarına Sitem Etti!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/d...
Her bölümüyle büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi Doğukan Güngör biliyorsunuz ki. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Güngör, kariyerinin yanı sıra aşk hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu bu kez de bir mekan çıkışında yanında kadın arkadaşı ile gazetecilere yakalandı. Kameraları görünce neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu mekan çalışanlarına sitem etti!
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Her bölümüyle büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi olan Doğukan Güngör'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Dizinin seyirciyi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri olan Fatih'i canlandıran Doğukan Göngör, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden de bir tanesi biliyorsunuz ki.
Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra aşk hayatı ile de sık sık gündemimize geliyor, "Kalbim boş gibi... Bazen doluyor bazen boşalıyor." açıklamaları ile hepimizi derin düşüncelere sürüklüyor.
Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu bu kez de bir mekan çıkışında yanında kadın arkadaşı ile gazetecilere yakalandı. Mekandan çıktığında kameraları gören ünlü oyuncu neye uğradığı şaşırdı!
Gazetecilere “Sizi görünce panik yapıyorum” diyen Güngör, yanındaki hanımefendinin 'sadece arkadaşı' olduğunu açıklarken mekan çalışanlarına da "Neden kapıda gazeteci olduğunu söylemiyorsunuz?” cümleleriyle sitem etti!
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