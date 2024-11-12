Çapkınlık Turunda mıydı? Kameraları Görünce Panik Yapan Doğukan Güngör Mekan Çalışanlarına Sitem Etti!

Her bölümüyle büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi Doğukan Güngör biliyorsunuz ki. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Güngör, kariyerinin yanı sıra aşk hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu bu kez de bir mekan çıkışında yanında kadın arkadaşı ile gazetecilere yakalandı. Kameraları görünce neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu mekan çalışanlarına sitem etti!