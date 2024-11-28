Herkesi Sollayıp En Önde Şarkı Söyleyen Ozan Doğulu'nun Kızı Arya'nın Özgüven Seviyesi Gereksiz Bulundu!
Herkesi Sollayıp En Önde Şarkı Söyleyen Ozan Doğulu'nun Kızı Arya'nın Özgüven Seviyesi Gereksiz Bulundu!
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ELLE gecesi ünlü akınına uğramış, birçok ünlü isim şık kombinleriyle gecede boy göstermişti. Ünlü isimlerin sahneye çıkıp birlikte şarkı söylediği anlar da sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sahnede şarkı söyleyen isimlerden biri de müzik dünyasının popüler ismi Ozan Doğulu'nun kızı Arya'ydı. Arya'nın herkesi sollayarak en önde şarkı söylemesi de özgüven seviyesi de sosyal medya kullanıcıları tarafından gereksiz bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde ELLE'in 25. yılını kutladığı bir etkinlik düzenlenmiş ve Birce Akalay, Hande Erçel, Ozan Doğulu, Elçin Sangu, Pınar Altuğ gibi birçok ünlü isim gecede boy göstermişti hatırlarsanız.
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Hem güzelliği hem performansı ile gecenin öne çıkan isimlerinden bir tanesi de Ozan Doğulu'nun kızı Arya olmuştu.
Birçok ünlü ismin bir arada sahne aldığı gecede Arya'nın herkesi sollayarak şarkı söylerken en öne geçmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Ozan Doğulu'nun kızı Arya'nın özgüven seviyesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından gereksiz bulundu!
Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻
Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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