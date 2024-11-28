Herkesi Sollayıp En Önde Şarkı Söyleyen Ozan Doğulu'nun Kızı Arya'nın Özgüven Seviyesi Gereksiz Bulundu!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ELLE gecesi ünlü akınına uğramış, birçok ünlü isim şık kombinleriyle gecede boy göstermişti. Ünlü isimlerin sahneye çıkıp birlikte şarkı söylediği anlar da sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sahnede şarkı söyleyen isimlerden biri de müzik dünyasının popüler ismi Ozan Doğulu'nun kızı Arya'ydı. Arya'nın herkesi sollayarak en önde şarkı söylemesi de özgüven seviyesi de sosyal medya kullanıcıları tarafından gereksiz bulundu.