Defne Samyeli'den Şaşırtan Evlilik Açıklaması: "Karşıma Doğru İnsan Çıkarsa 24 Saatte Evlenirim"
Defne Samyeli'den Şaşırtan Evlilik Açıklaması: "Karşıma Doğru İnsan Çıkarsa 24 Saatte Evlenirim"
Güzelliği dillere destan olan 52 yaşındaki Defne Samyeli, özellikle kızlarıyla birlikte verdiği pozlarla sık sık gündeme düşüyor biliyorsunuz ki. Ünlü isim aynı zamanda zaman zaman yaptığı açıklamalar ile de gündeme geliyor, hatta kimi zaman tüm eleştiri oklarını üzerine çekmeyi başarıyor. Samyeli bugün de gündemimize 'Karşıma doğru insan çıkarsa 24 saatte evlenirim.' açıklaması ile düştü! Gelin tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Defne Samyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem açıklamaları hem tarzı hem de görünümü ile magazin dünyasının en sık konuşulan isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defne Samyeli bu kez de "Karşıma doğru insan çıkarsa 24 saatte evlenirim." açıklaması ile gündeme geldi! Tabii Samyeli'nin açıklaması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın