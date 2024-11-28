Defne Samyeli'den Şaşırtan Evlilik Açıklaması: "Karşıma Doğru İnsan Çıkarsa 24 Saatte Evlenirim"

Güzelliği dillere destan olan 52 yaşındaki Defne Samyeli, özellikle kızlarıyla birlikte verdiği pozlarla sık sık gündeme düşüyor biliyorsunuz ki. Ünlü isim aynı zamanda zaman zaman yaptığı açıklamalar ile de gündeme geliyor, hatta kimi zaman tüm eleştiri oklarını üzerine çekmeyi başarıyor. Samyeli bugün de gündemimize 'Karşıma doğru insan çıkarsa 24 saatte evlenirim.' açıklaması ile düştü! Gelin tepkilere birlikte bakalım!