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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Hediyeyi Lüzumsuz Bulması Kullanıcılardan Payını Aldı

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Hediyeyi Lüzumsuz Bulması Kullanıcılardan Payını Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2024 - 17:03

Son dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu dizideki dikkat çeken karakterlerden biri olmayı sürdürüyor bildiğiniz gibi. Dizi kadar dizinin oyuncuları da zaman zaman yaptıkları açıklamalarla ve özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Empati' isimli programa konuk olan Taşçıoğlu yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kendini Pembe karakterine benzeten oyuncunun 'hediye' açıklamasına ise sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi. Gelin o anlara birlikte bakalım...

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Milyonları her hafta ekranlara kitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin evlerden ırak kaynana modeli olan 'Pembe Ünal' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu yetenekleriyle alkış toplayan oyuncularından biri.

Milyonları her hafta ekranlara kitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin evlerden ırak kaynana modeli olan 'Pembe Ünal' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu yetenekleriyle alkış toplayan oyuncularından biri.

Dizinin diğer oyuncuları kadar özel hayatıyla öne çıkmasa da Taşçıoğlu da zaman zaman Feyza Civelek'le verdiği talihsiz röportaj gibi olaylarla magazin manşetlerine yerleşiyor.

Dizinin diğer oyuncuları kadar özel hayatıyla öne çıkmasa da Taşçıoğlu da zaman zaman Feyza Civelek'le verdiği talihsiz röportaj gibi olaylarla magazin manşetlerine yerleşiyor.

Bilmeyenler için o anlardan burada bahsetmiştik:

Dizideki Apo karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Sibel Taşçıoğlu, hem Pembe karakteriyle ilgili hem de özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Dizideki Apo karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Sibel Taşçıoğlu, hem Pembe karakteriyle ilgili hem de özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Taşçıoğlu'nun "Hiç romantik biri değilim. Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. ‘Sakın bir daha bana çiçek alma, hediye de alma’ dedim. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri." ifadelerine sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi tabii!

Taşçıoğlu'nun "Hiç romantik biri değilim. Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. ‘Sakın bir daha bana çiçek alma, hediye de alma’ dedim. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri." ifadelerine sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi tabii!

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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