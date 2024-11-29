Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Hediyeyi Lüzumsuz Bulması Kullanıcılardan Payını Aldı

Son dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu dizideki dikkat çeken karakterlerden biri olmayı sürdürüyor bildiğiniz gibi. Dizi kadar dizinin oyuncuları da zaman zaman yaptıkları açıklamalarla ve özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Empati' isimli programa konuk olan Taşçıoğlu yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kendini Pembe karakterine benzeten oyuncunun 'hediye' açıklamasına ise sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi. Gelin o anlara birlikte bakalım...