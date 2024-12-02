Kalben GQ Men Of The Year 2024 Gecesine Bıyıklı Erkek Kılığında Katılınca Herkesi Büyük Afallattı!
Kalben GQ Men Of The Year 2024 Gecesine Bıyıklı Erkek Kılığında Katılınca Herkesi Büyük Afallattı!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm dikkatleri üzerine çeken GQ Men of the Year ödül töreni ilk anlarından itibaren gündem oldu. Bunun en büyük etkileri arasında Kalben yer aldı. Kendine has tarzıyla görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı bu kez hepimizi şaşkına çevirdi. Kalben prestijli geceye erkek kılığında katıldı. Hem de bıyık bir erkek olarak!
Kalben'in şoke eden anlarını sizler için paylaştık...
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Büyük bir kitlenin kalbine dokunmayı başaran şarkılara imza atan Kalben, sadece müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemde şu sıralar.
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Ünlü şarkıcı, bazen saçları bazen de kombinleri olmak üzere kendine has kombinleriyle de sıkça magazin dünyasında gündeme oturuyor biliyorsunuz.
Ne yapsa ayrı bir olay olan Kalben geçtiğimiz saatlerde yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan GQ Men of the Year gecesinde görüntülendi. Ancak tarzı herkesi şoke etti.
Geceye erkek kılığında katılıp bir de bıyık çizdiren Kalben'in tarzı görenlere hayatı sorgulattı adeta.
Ünlü şarkıcı neden böyle bir kombin tercih ettiğini de "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu bu günlerde ben bugün 'adam olayım' belki işe yarar diye düşündüm" diyerek açıkladı.
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Erkek kılığındaki Kalben'in bu sıra dışı kombini sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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